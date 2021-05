Ribó dará el monolito del 15-M a dedo y sin concurso

El Grupo Municipal Popular ha denunciado hoy que Ribó sigue adelante con dedicar un monolito al 15M en la plaza del Ayuntamiento y lo han hecho contratando el monolito a dedo sin tener que acudir a un concurso público.

El coste será de 2.99,56 euros, a 41 céntimos de los 3.000 euros que les hubiera obligado a pedir tres presupuestos. Además, ya han decidido como será el monolito y hasta la foto seleccionada para el mismo sin pasar ni por la comisión de Cultura ni por el pleno. Ha sido una decisión unilateral del alcalde.

Según la edil Climent “no tienen ningún intereses en consensuar con el resto de grupos municipales y es una decisión del alcalde”. La concejal ha lamentado que “se politice la plaza del Ayuntamiento convirtiéndola en la plaza del 15-M. Desde el PP esto es un nuevo abuso del gobierno de Ribó y PSOE que sigue gobernando de manera sectaria como acostumbran a hacer cuando conceden ayudas a los grupos catalanistas afines al alcalde Ribó. Sólo gobiernan para los suyos, y la Plaza del Ayuntamiento es de todo los valencianos y valencianas”.

Desde el PP se ha vuelto a pedir a Ribó que rectifique y no se politice una plaza que debe ser de todos y todas y no sólo de los amigos de Ribó.

Vox denuncia que se inventa una partida presupuestaria

Por su parte, desde Vox también han denunciado la “invención” por parte del Consistorio de una partida presupuestaria para la creación del expediente de contratación para la cesión de imágenes para la exposición del monolito del 15-M que el alcalde Joan Ribó pretende colocar en la plaza del Ayuntamiento.

Para el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Pepe Gosálbez, se trata de “una nueva chapuza del desgobierno de Ribó. No tenía presupuesto y no pasa nada. Lo crea, se lo inventa y lo saca. Se va a pagar además por una serie de fotos que se van a colocar en ese monolito. Desde Vox se preguntan, “¿no es posible conseguir la cesión gratuita de fotografías? ¿El propio alcalde no hizo siquiera una foto cuando estuvo el movimiento del 15M en la plaza? Todo esto lo que evidencia es una falta de recursos del señor Ribó, que lo único que sabe es malgastar el dinero de los ciudadanos”

Contratos menores

A fecha de hoy, en el expediente hay un contrato menor sobre los trabajos de ‘comisariado y asesora’ (dos personas) por un importe de 3.450 €, firmado el pasado 21 de abril. Y, por otro lado, están pendiente dos resoluciones (contratos menores) por firmar.

Por un lado, la edición e impresión del catálogo de la exposición dedicada al movimiento 15M, a la que se han presentado o solicitado tres presupuestos, y cuya adjudicación será para Procesos y Soluciones Gráficas SLU de Alzira, por un importe de 2.172,56 €.

Por otro lado, la realización del monolito y adquisición de la fotografía homenaje al 15M. Se ha presentado o solicitado un solo presupuesto, el de la empresa Espirelius, estudio gráfico de Valencia, por un importe de 2.999,59 € (al ser menor de 3.000 € como marca la Ley).

Más de 7.500 euros en fotografías

El Ayuntamiento de Valencia ha pagado, por ahora, por la cesión de derechos de reproducción de 28 fotografías, representadas por quince fotógrafos, un total 7.621,49 €. “Si todo es un escándalo, esto es más grave, que el Ayuntamiento pague por los derechos de una fotografía, cuando debe haber miles de ellas sobre este asunto y que se cederían gratis”, ha señalado Gosálbez.

El día 5 de abril se solicitó la creación de la partida presupuestaria correspondiente, ya que no existía la apropiada para la creación del ‘expediente de contratación para la cesión de imágenes para la exposición’. Según el concejal de Vox, “esta situación evidencia los errores y las prisas que tienen”

El PSPV tampoco lo quiere

Tal y como ha reiterado esta mañana la vicealcaldesa, Sandra Gómez, la plaza es de todos los movimientos sociales, y ha puntualizado que el pasado año solicitaron este espacio más de 200 organizaciones de todo tipo, para todo tipo de reivindicación.

Tal y como explicó Gómez la semana pasada «el principal valor de la plaza es que en ella han nacido hitos históricos como las concentraciones por la proclamación de la República o del Estatut d’Autonomía, las concentraciones del orgullo gay o el ‘No a la guerra’».

Y si bien reconoció que «el 15M fue una causa reseñable e histórica que congregó durante semanas a personas que reclamaban cambios políticos» pero puntualiza que «los movimientos de lucha ciudadana se han desarrollado a lo largo de nuestra historia. El 15M no fue el inicio del despertar ciudadano. La participación política no nació en 2011»

Y pidió a Ribó «una mirada más inclusiva» para reconocer a todos los movimientos ciudadanos que han tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento antes de 2011. «Que el homenaje sea a cualquier movimiento, entidad o hito que haya hecho avanzar la ciudad. No estaríamos siendo justos con las generaciones que nos precedieron».

Gómez tildó el monolito de «propuesta de Compromís» y dijo que el PSPV pide un «espacio mucho más inclusivo y representativo».