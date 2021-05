Los grupos de Les Corts, incluido el Botànic, critican que falten diez consellers al próximo pleno

Todos los grupos de Les Corts Valencianes, salvo Podemos, han criticado con mayor o menor intensidad, la ausencia de los consellers al próximo pleno que comenzará el próximo día 20 y para el que se han registrado diez ausencias del Ejecutivo, seis el miércoles y cuatro el jueves. Los consellers que se saltarán la obligación de dar cuenta de su gestión ante la Cámara son los o las de Justicia, Sanidad, Agricultura, Política Territorial, Hacienda, Economía y Participación. En el caso de Agricultura, Política Territorial y Sanidad harán novillos ambos días.

Hasta la fecha sólo se conoce la justificación de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que al parecer tiene Comisión Interdepartamental uno de los días. El resto de consellers o no han argumentado las ausencias, o al menos no le constaba esta mañana al director general de Relaciones con Les Corts, Antonio Torres.

Toda la oposición representada por el PP, Ciudadanos y Vox han criticado estas ausencia que dificultan enormemente su labor de oposición, pero también desde los grupos del Botànic se ha criticado las faltas. Así, Fran Ferri, de Compromís, ha señalado que cuando él era oposición y se lo hacían, lo criticaba, por lo que ahora también lo hace y, aunque considera que no sucede muy a menudo, ha dicho que no le gusta este tipo de cosas. También Carmen Martínez, del PSPV, ha mostrado su deseo de que esta circunstancia no se vuelva a producir.

Tan solo Pilar Lima, portavoz del Podemos, ha puesto el retrovisor para argumentar que cuando gobernaba el PP era peor, y contrariamente al sentir del resto de los grupos parlamentarios, ha dicho que Les Corts no deben marcar la agenda de los consellers.

El PP, sin síndic

Tampoco ha gustado a los parlamentarios más expertos que el PP no tenga síndic, y que haya propuesto que la pregunta de control de la próxima semana la formule la vicesíndica, Eva Ortiz. Tanto Ferri (Compromís), como Martínez (PSPV) han criticado esta circunstancia. La socialista se ha extendido más y ha dicho que Eva Ortiz “se había autoproclamado sin haber hecho el proceso de elección de síndico” y ha añadido que no era posible que un grupo parlamentario “trastoque tanto el funcionamiento de la Cámara” posponiendo la elección de portavoz “a un congreso político, como si fuera el casting de La Voz”. Desde Podemos tampoco vieron problema: “no nos preocupa especialmente”.

La síndica adjunta Eva Ortiz ha explicado que estaban en conversaciones con los letrados de la Cámara para que les indiquen el camino a seguir, y que por el momento, ostentará ella la portavocía en el pleno del día 20.

Un diputado del PSPV más

Por otra parte, la Junta de Síndics ha decidido que los cuatro diputados del grupo de no adscritos, tránsfugas de Ciudadanos, podrán participar en las dos comisiones parlamentarias de la próxima semana, si bien su inclusión en las mismas no restará representación al grupo de Ciudadanos. Y para poder realizar ese encaje, de forma provisional y sin que las mayorías se vean afectadas, el PSPV enviará un diputado más a cada comisión para mantener la mayoría del Botànic en las mismas.

El pago de las autopistas

Por último, desde Compromís, se ha presentado una proposición no de ley en la que se le recuerda al Gobierno central que los valencianos pagaron la autopista A7 incluso durante más tiempo del que les correspondía, y que forma parte del acuerdo de investidura entre Compromís y Pedro Sánchez, la gratuidad de la A7, algo que parece haber olvidado el ministro José Luis Ábalos.