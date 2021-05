Alfombra roja para Carlos Mazón

La carrera a la Presidencia del PPCV ha comenzado y lo ha hecho sin posibilidad de contratiempos. Ni siquiera puede hablarse de una lucha desigual porque la batalla la tiene ganada el actual titular de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien tiene no solo el apoyo de la Dirección nacional sino de la mayoría de los afiliados. De ahí que todo el mundo prevea una victoria ya en la primera vuelta. Eso si no se produce la proclamación al no haber contendiente en el momento final.

Sorprende la decisión del alcalde de Ayora, José Vicente Ayora, y a mí más aún las declaraciones formuladas que dan la impresión de tensionar la relación con los mandamases de la calle Génova, como si quisiera romper amarras con la política, cuando además se trata de una persona valida para el proyecto futuro del PP valenciano. Buena madera tiene cuando ha sido capaz de obtener tres mayorías absolutas en un territorio con adn socialista. Al menos, así había sido hasta su conquista.

De cualquier forma, es cierto, por más tirantez aparente que haya hoy, en política como en la vida misma suele suceder que la guerra termina en paz, la confrontación en abrazo y los rencores en olvido. Como se dice en mi pueblo, con un «pelillos a la mar».

Dicho esto, Mazón acierta invitando a Anaya a unirse a su proyecto, como atinará Anaya sumándose a él.

Lo de José Luis Bayo, es la frivolidad tradicional del personaje, la inútil «mosca cojonera». Así es la vida.