Socialistas y Compromís de Valencia rechazan nombrar alcaldesa honoraria a Rita Barberá

Los grupos municipales del equipo de gobierno en València, Compromís y PSPV, votarán en contra de la propuesta del PP de nombrar alcaldesa honoraria a la popular Rita Barberá, que contará con el apoyo de Ciudadanos, mientras que Vox lo está valorando y aún no tiene una decisión tomada.

La junta de portavoces extraordinaria celebrada este viernes ha tratado las propuestas de cada grupo para los honores y distinciones de la ciudad y para el PP, según su portavoz, María José Catalá, la de Barberá “es insustituible”, a pesar de que el gobierno ha anunciado que la rechazará en la comisión de Cultura.

Fuentes de Compromís han confirmado a EFE su voto en contra y han argumentado que “no causa consenso” además de recordar casos de corrupción como Taula y el más reciente, Azud, que han puesto en investigación al Ayuntamiento en la época de gobierno de Barberá.

”Su propuesta solo responde a cuitas internas del PP con el sector de Paco Camps”, han indicado y han añadido como argumento en contra la petición unánime en Les Corts, firmada por la propia Catalá para que se le quitara el cargo de senadora a Barberá por su vinculación con la corrupción.

Este mismo argumento de que el PP dice en la Cámara autonómica que “debería dejar su escaño en el Senado para salvaguardar la dignidad de los valencianos” lo esgrime el PSPV para defender su negativa a apoyar la propuesta popular para distinguir a Barberá, han indicado a EFE fuentes socialistas.

Tras la junta de portavoces, Catalá ha lamentado que Compromís y PSPV hayan anunciado su voto en contra con argumentos que, en su opinión, “carecen de argumento y de peso”.

El argumento de que “se considera que no ha pasado suficiente tiempo desde su fallecimiento”, ha explicado que lo considera con “poca solidez” y ha recordado que el año pasado el PP “respaldó sin fisuras el nombramiento de Ramón Vilar como concejal honorario” al poco tiempo de morir.

”Sin desmerecerlo porque se lo merecía, no acabamos de entender y nos parece una falta de compañerismo y de respeto a la historia de esta ciudad, que el partido socialista el año pasado viera muy bien nombrar concejal honorario a Vilar y ahora diga Compromís que no ha pasado suficiente tiempo”, ha sostenido.

Respecto al argumento del acuerdo en Les Corts, ha dicho “no entender qué fuerza vinculante tiene con respecto a la soberanía y autonomía del Ayuntamiento de València”.

”El argumento es que no se quiere nombrar a Rita Barberá alcaldesa honoraria de la ciudad y me hubiera gustado que se tuviera más valentía, gallardía, fortaleza y firmeza para defender un no sin buscar ningún argumento prescindible, accesorio y bastante frugal como los que he escuchado”, ha indicado.

Para Catalá ha sido “una decepción” porque en el asunto de los honores y distinciones siempre ha habido “el máximo nivel de acuerdo y compañerismo” y ha considerado que “influyen motivos políticos e ideológicos”, que al PP “no le ha condicionado” en este momento, y les ha acusado de “miopía política”.

”Para nosotros la figura de Rita Barberá es irrenunciable. Por más que se empeñe el gobierno, en la calle todo el mundo sabe el trabajo que hizo por la ciudad y que si hay una persona que merezca ser alcaldesa honoraria es Rita Barberá”, ha concluido.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha confirmado a EFE su voto a favor como lo harían “con los demás alcaldes y alcaldesas de la etapa democrática”.

”Siempre hemos pensado que para mirar el futuro hay que recordar el pasado y sobre todo, recordarlo con satisfacción sabiendo que, si València es lo que es, ha sido gracias a los anteriores alcaldes y alcaldesas”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Pepe Gosálbez, ha indicado a EFE que su grupo está valorando la propuesta y “tomará la decisión de cara a la votación en la Comisión de Cultura”.