Arranca el Congreso del PPCV que elegirá a Mazón presidente reivindicando el papel de Rita Barberá

El decimoquinto Congreso del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), que elegirá a Carlos Mazón como presidente del partido, ha arrancado a las 10.30 horas en el Palau de Les Arts Reina Sofía de València. El primer referente político al que se ha hecho referencia ha sido a la figura de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La presidenta del PP en la ciudad de Valencia, María José Català, que será elegida hoy secretaria general del PPCV, ha comenzado su discurso haciendo referencia a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por “pelear y sacar las garras por esta ciudad y por este partido”. Ha reivindicado su figura y ha atacado a aquellos que se niegan a darle el título de alcaldesa honorífica para conmemorar los 30 año desde que accedió a la Alcaldía. “Es de miopía política no reconocer quien transformó esta ciudad”.

Català ha querido dejar bien claro que su única meta política es ser alcaldesa de Valencia. “El PPCV peleará por mejorar la calidad de vida de los valencianos, y por hacer justicia. Es de justicia pelear para combatir todo lo que llegue. Aquí creció mi padre y donde ha nacido mi hija y, por tanto, me une un hilo muy fino y que no se rompe. Cada día acuna a mi pequeña que tiene una semana. Esta ciudad me reta todos los días, me ha sacado mi zona de confort, tengo esta meta”.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, interviene en el XV Congreso regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a 2 de julio de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Mazón es una apuesta de la cúpula del PP para ganar más poder territorial en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023 y además, es el candidato único del Congreso regional que sustituye a Isabel Bonig. 03 JULIO 2021;NUEVO LÍDER PP;VALENCIA;COMUNIDAD VALENCIANA;XV CONGRESO REGIONAL Jorge Gil / Europa Press 03/07/2021

De la misma manera, ha señalado su agradecimiento al apoyo que ha tenido la candidatura de Carlos Mazón. “Gracias por manteneros firmes. Gracias por elegirme. A partir de ahora las cosas van a ‘lo Mazón’. Van rápido. Él es el importante. Nos ha activado, nos ha puesto las pilas, ha generado una ilusión que hacia mucha falta”. E este sentido, ha asegurado sentirse “emocionada” por ver a toda la cúpula del PP. “Somos el Partido Popular, los únicos que hemos demostrado que somos capaces de construir, hacer futuro y crear. Somos personas que tenemos una prioridad”.

En este sentido, ha afirmado sentir “mucha responsabilidad” para que este proyecto “sea el de todos los valencianos en los próximos años. Voy a ser tu fiel escudera, que tu camino sea más ligero, y como te dije el día que me ofreciste. Solo podías ser tú y por eso solo tú puedes ser tu presidente”.

Así, ha insistido, Català solo tiene ahora “una prioridad y ambición. Ser alcaldesa de la ciudad de Valencia. Esa es mi única prioridad. Quiero trabajar por este partido con ilusión y con esmero, pero quiero conseguir Justicia y para los valencianos es devolver el “cap i casal”.

También ha llevado al Congreso asuntos como el feminismo, del que ha asegurado que “no es una cosa de izquierdas”, y ha insistido en que para ella, “Mazón es el más feminista que he conocido, por su cariño, atención y por cómo me has tratado”.

“Veo a Ximo Puig nervioso con él -con Mazón-, permanentemente en Alicante reivindicándose, aunque ya sea tarde. Se ponen histéricos cuando Casado dice que va a hacer una convención nacional en esta ciudad. Nunca he visto a (Joan) Ribó escribir un tuit tan rápido, ya sabéis que no trabaja mucho, que no va muy rápido”, ha añadido en alusión al alcalde de la ciudad.

Finalmente, ha alabado su gestión y ha señalado que “como buena persona que es, será el próximo presidente de la Generalitat valenciana. Votar con la seguridad de quien sabe que deposita confianza. No hay nadie que pueda liderar mejor vuestro proyecto político”. ha concluido.

Por último, Catalá ha agradecido la labor de la presidenta y secretaria general salientes, Isabel Bonig y Eva Ortiz.

El respaldo de García Egea

“En Murcia empezó a todo y en Valencia continuará todo”. Así lo ha dicho el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, quien ha asistido al Congreso en el que ha afirmado que la Comunitat Valenciana “es dinámica”. Así, ha insistido en que actualmente, los populares tienen un “muro de piedras” que constituye el Gobierno de España, así como el de la Generalitat valenciana.

En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de la defensa del agua, del trasvase Tajo- Segura. “Tenemos todo el respaldo para seguir defendiendo el memorándum del Tajo, y el que necesitamos en el Levante y en toda España”, ha apuntado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, interviene en el XV Congreso regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, a 2 de julio de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Mazón es una apuesta de la cúpula del PP para ganar más poder territorial en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023 y además, es el candidato único del Congreso regional que sustituye a Isabel Bonig. 03 JULIO 2021;NUEVO LÍDER PP;VALENCIA;COMUNIDAD VALENCIANA;XV CONGRESO REGIONAL Jorge Gil / Europa Press 03/07/2021

De la misma manera, ha recordado la apuesta del presidente del PP, Pablo Casado, por Valencia. “La cuenta atrás del sanchismo está cerca, y solo Casado puede vencer a Sánchez. Y lo mismo ocurre en Valencia, con el principio del fin del Botànic, que ya ha comenzado”, ha insistido. “Son dos certezas que están claras, y por ello solo os pido una cosa: trabajo”, ha dicho García Egea.

Finalmente, el secretario general del PP ha señalado a la necesidad de que la Comunitat Valenciana esté en la “mesa de decisiones” del partido y de España, “como lo estaba cuando gobernaba Mariano Rajoy”. A su juicio, “no hay mayor orgullo que ver en vuestras caras una sonrisa”.