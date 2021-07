La VIU celebra la Graduación de los estudiantes de la promoción 2019-2021

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) celebró la ceremonia de Graduación de la promoción VIU 2019-2021, calificada bajo la de nominación de «Imparables» y compuesta por 18.558 estudiantes de los diferentes másters y grados, que comprende dos promociones ya que el año pasado no pudo llevarse a cabo la ceremonia de Graduación del curso 2019-2020. Josep Piqué, ex ministro de Asuntos Exteriores y director del Máster en Política Exterior de VIU, actuó de padrino y en su alocución resaltó el esfuerzo realizado por los graduados en un año complejo.

Piqué subrayó que ante la situación actual «el mundo necesita que formemos líderes capaces de abordar ese futuro. Unos líderes que estén mejor y más preparados y que sean conscientes globales, que tengan afán de superación y sin miedo al fracaso porque a lo que hay que tener miedo es a que ese fracaso nos determine para el resto de nuestras vidas. La formación te enseña la importancia de valores como la integridad, la moralidad y la ética. Necesitamos líderes imparables que hagan honor a los valores que hay que defender en estos momentos».

Eva María Giner, Ana Gavin, Enrique Martín y Sebastien Guerault

Por su parte, Eva María Giner Larza, rectora de VIU, señaló que cada día «los estudiantes escucháis que, en nuestros tiempos, el estudio es pérdida. Cada día oís que el talento no da de comer y que los conocimientos están abocados al fracaso. Vivís una presión constante, pero no habéis consentido que os ahogue y habéis seguido estudiando. Por eso os digo que en 2021 hay un nuevo héroe moderno del que no se habla: el estudiante, la estudiante, que se pasa horas encerrado porque quiere aprender algo, descubrir algo, encontrar algo, habiendo trascendido el agotamiento y la oscuridad de la pandemia. Porque donde otros ven el fin de los tiempos, ellos solo ven un nuevo comienzo, un reto de superación para la sociedad».

José Ramos, CEO de VIU, destacó que «el sacrificio personal que ha supuesto para la mayoría de vosotros compaginar los estudios con el trabajo, renunciando a tiempo para vuestros hijos, para vuestra pareja, familiares o amigos y este último año se ha unido esta devastadora plaga que lo ha hecho más difícil. Pero si algo nos ha demostrado esta crisis sanitaria, es que sois fuertes y que nadie os para cuando queréis alcanzar vuestros sueños, vuestras metas». Prueba de ello es que en esta ceremonia se han otorgado 18 Premios al Mejor Expediente a los alumnos de la promoción VIU 2019-2021.

Eva María Giner, Iñaki Zaragüeta, Javier Viciano y José Ramos

También Sebastien Guerault, director general de VIU, se dirigió a los graduados diciendo que «es para mí un verdadero placer estar aquí con vosotros en este día. La graduación de este año tiene algo especial ya que es por primera vez una graduación cien por cien online, es la primera graduación post pandemia y tenemos hoy estudiantes de los dos últimos años académicos juntos. ¡Nada más ni nada menos que 18.558 graduados! que habéis demostrado un gran esfuerzo, trabajo, perseverancia y sacrificio. Habéis llegado a vuestra meta, vuestro sueño, y os convertiréis hoy en graduados de la Universidad Internacional de Valencia».

Asimismo, durante la ceremonia se entregaron las medallas de Honor de la VIU de 2020 y 2021 a Javier Viciano, Iñaki Zaragüeta, Enrique Martín y Ana Gavin, como reconocimiento a su trayectoria profesional y su compromiso con esta Universidad.

Docentes de la VIU asistentes al evento

Con la promoción 2019-2021 ya son más de 44.000 estudiantes desde su origen los que se han graduado en la que recibió más de 15.000 alumnos el año pasado de 73 nacionalidades y que han sido formados por más de 1.400 docentes en 45 países.

Finalmente, VIU entregó el Premio al Mejor Docente 19-20 a la doctora María Teresa Mula Sánchez, de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, y el Premio al Mejor Docente 20-21 a don Ernesto Campos Campillo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.