La enseñanza privada denuncia los recortes en la atención al alumnado con necesidades especiales

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha denunciado los recortes para la educación concertada y privada en la Comunidad Valenciana para el inicio de este curso escolar, especialmente, en las horas de atención a los alumnos con necesidades especiales.

El sindicato se ha referido a la propuesta de autorización de programas y de asignación de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de Actuación para la Mejora en los Centros Privados Concertados, para este curso académico, que también incluye las horas de Audición y Lenguaje (AL).

Y en este sentido, ha señalado que “son insuficientes” porque a la concertada se le han otorgado menos horas para Audición y Lenguaje que el año pasado y “se han reducido las horas de Pedagogía Terapéutica en numerosos centros”.

Además, “al recorte se une la confusión” porque Conselleria ha concedido un número de horas, sin concretar qué horas corresponden a Audición y Lenguaje y qué horas han sido concedidas para otras actuaciones en Primaria, ha añadido.

Así, ha criticado que esta decisión “no puede incluirse en programas temporales, como el PAM (Plan de Actuación para la Mejora)”. “La diversidad, la igualdad de oportunidades y la pluralidad necesitan de profesionales y programas de orientación y atención estables”.

Aunque en la Comisión de Seguimiento la Conselleria prometió que no se perdería ninguna hora de los desaparecidos SPES (Servicios Psicopedagógicos), “a la hora de la verdad los números de PAM no cuadran”. De esta manera, “ha habido un recorte importante en horas muy necesarias con respecto al curso anterior, lo que significa una peor atención para el alumnado y la no renovación de contratos a estas alturas del curso”.

“A la tardanza de la publicación de estas horas, se le une que en la Resolución de Conciertos de agosto se perdían numerosas aulas de apoyo a la integración en ESO, aun teniendo el mismo número de alumnos con necesidades educativas”. FSIE ha recordado que ya presentó a la Conselleria de Educación una propuesta para que se mantuvieran las unidades de Educación Especial de apoyo a la integración en ESO (PT).

Por último, han añadido que “lo más importante es la incorporación de la figura del orientador en las etapas de Infantil y Primaria”, una reivindicación avalada por recomendaciones del Consejo Escolar del Estado y el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana, “máxime cuando la nueva organización de la orientación e inclusión, ya contempla esta implantación”.