El PP valenciano denuncia la “caza de brujas” de los “catalanistas” en las universidades

El portavoz de universidades del Grupo Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha denunciado la “caza de brujas” en las universidades valencianas tras “habilitar el separatismo una web para delatar a profesores que enseñen en castellano” y ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “que actúe”.

“Hay una persecución de los independentistas a los docentes y a su libertad de cátedra” ha advertido Martínez, quien ha dicho que desde el PPCV “no permitiremos que el independentismo siga avanzando en la Comunitat”, según un comunicado remitido por la formación.

Luis Martínez ha señalado que “mientras se pisotean derechos fundamentales y se vulneran principios democráticos”, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “permanece de brazos cruzados porque se siente cómodo identificado con los independentistas”.

El diputado popular ha afirmado que Puig “no solo no se pronuncia sobre el avance de los catalanistas en nuestra tierra sino que la favorece. El hecho es muy grave y no se puede mirar hacia otro lado”.

Añade que esta web “pide señalar a profesores de forma anónima es una página promocionada por la ANC y la Plataforma per la Llengua entre otros, las dos de corte independentista”.

“El más claro ejemplo de que Puig trabaja por la promoción de los Països Catalans es la firma la Declaración de Palma en 2017 donde se comprometió expresamente a trabajar por el catalán junto con los gobiernos catalán y balear”, ha indicado.

Según Martínez, “desde el PP exigimos a Puig que actúe de una vez contra los que atacan nuestro Estatut e impida que en las universidades valencianas se pueda denunciar de manera impune en una web catalana la labor docente del profesorado”.

“Puig debe hacer algo de una vez e impedir que desde Cataluña se interfiera en la autonomía de las universidades valencianas y en la libertad de cátedra de los profesores con la imposición del catalán”, ha concluido.