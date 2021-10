El PP exige revocar el acuerdo con Cataluña y Baleares para promover el catalán en la Comunitat Valenciana

El PPCV ha exigido al presidente del Consell Ximo Puig revocar de inmediato el acuerdo de este viernes con los gobiernos de Cataluña y Baleares para promover el catalán en la Comunitat Valenciana, “en el marco de la Declaración de Palma de 2017″ según declaran, que “si sirve a esos objetivos, hay también que anular en cuanto a la participación cómplice del Consell”.

Así lo ha anunciado hoy la Vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV, María José Ferrer San Segundo, quien ha explicado que “un gobierno leal y responsable protegería no el catalán como han acordado, sino a los valencianos, del declarado objetivo invasivo de quienes promueven la independencia de España y, explícitamente, la anexión de Alicante, Castellón y Valencia a los inexistentes, e ilegales, països catalans”.

“En lugar de eso -ha continuado- se dedican a seguir, cada vez con más intensidad, la hoja de ruta independentismo anexionista. Claro que es un “momento clave” como dicen. Pero porque el Consell, en lugar de secundar esa hoja de ruta, Io que debe es proteger a los valencianos de la quiebra grave de la convivencia, la esquizofrenia social, el conflicto y la ruina económica que el ‘procés’ ha llevado a Cataluña. No callaremos hasta que nos dejen vivir en paz de una vez, autónomos como Comunidad, integrados en España, no en otra federación prohibida por la Constitución y, desde luego, lo más lejos posible de la confrontación delirante que se vive allí”.

Ferrer San Segundo ha proseguido, diciendo, que “los valencianos no queremos un Consell que garantice con una ley nacional la presencia en nuestro territorio del catalán como ‘lengua común’, sino que exija con eficacia y determinación al Gobierno de España, financiación, agua, Corredor Mediterráneo e infraestructuras. Necesitamos un presidente del Consell que sepa, y quiera, exigir y conseguir el respeto que merece la Comunitat Valenciana, que ni participa ni comparte el separatismo”.

“Y en cuanto a nuestros jóvenes, a los que se alude en el acuerdo desleal, lo que necesitan de verdad es empleo, vivienda, no adoctrinamiento, ni tácticas para alistarlos en los objetivos del independentismo expansionista. Queremos autonomía desde la igualdad y el respeto reciproco entre autonomías; no anexiones ni federaciones asimétricas. Cataluña ha sido en una época admirada por su europeísmo innovador y ahora la están devaluando con su conflicto desintegrador. Así que, ni queremos los ‘efectos multiplicadores’ del independentismo que persiguen, ni réplicas subalternas en la Comunitat Valenciana’, ha manifestado la Vicesecretaria del PPCV.

Ferrer San-Segundo ha recordado los episodios recientes en que “se apropiaban como iconos catalanes a la Isla de Tabarca, el Mercado Central de Valencia o al mismísimo Sorolla. O el propio viernes también, la creación de una plataforma conjunta de àPunt con TV3 e IB. Es evidente la escalada en la ofensiva ‘indedepecatalanista’ en nuestra tierra. No hay más que oír a sus dirigentes para saber que no estamos ante casos aislados ni inocuos, Y mientras nuestras máximas autoridades están obrando, por omisión pero también como ahora por acción, como peones disfrazado del procés. Y desde el PPCV no lo vamos a tolerar. Puig debe dejar de ser colaborador necesario e instrumento de la extensión del independentismo pro ‘països catalans’ en nuestra tierra. Basta ya. Decimos no al procés y no a los països catalans”.

Cese del conseller Marzà

La popular ha pedido el cese del conseller Marzà “por participar su Consellería en esta VIII ‘Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana’, advirtiendo que podemos estar además ante una posible malversación de fondos públicos, por aplicarlos a la apología y promoción de objetivos ilegales, contrarios al Estatut y a la Constitución”.

Ferrer San-Segundo ha indicado que “los valencianos estamos cansados de las injerencias cada vez más frecuentes en nuestra autonomía, lo que resulta aún más doloroso cuando esa actuación proviene de nuestras propias instituciones. Puig debe abandonar su tolerancia calculada, su proactividad en cuanto a la extensión el independentismo ‘pro països´ y su financiación de estos objetivos. Dejar de una vez su silencio desleal y abstenerse de subvencionar con recursos valencianos a entidades o proyectos que promueven el separatismo en la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, ha sido rotunda: “Exigimos lealtad y responsabilidad al Consell: no más ‘vendepueblos’ y lacayos traidores en las instituciones valencianas. Si quieren hacer grande a Cataluña o crear una comunidad subordinada. que se vayan allí y nos dejen en paz. No queremos efectos multiplicadores del catalanismo ni réplicas subalternas en la Comunitat Valenciana”.

Por último, la vicesecretaria popular ha señalado que “Puig debe dejar el papel de gallito obsesionado con Madrid, mientras ejerce de peón del procés y colaborador necesario e instrumento de la extensión del independentismo pro ‘països catalans’ en nuestra tierra, nuestras señas y nuestra autonomía dentro de la Nación española. O del anexionismo bajo la máxima ‘al imperio por la lengua’. Basta ya. Ni una más”, ha concluido.