El pasaporte covid valenciano entrará en vigor el 3 de diciembre y afectará también a hospitales y residencias

Si los plazos previstos se cumplen, el pasaporte covid en la Comunitat Valenciana entrará en vigor a partir del próximo 3 de diciembre y afectará también a los hospitales y las residencias de la tercera edad para las visitas, aparte de a la hostelería y la restauración. La medida estará en vigor durante al menos 30 días.

Así lo ha explicado el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, tras la reunión de la Comisión interdepartamental de la Generalitat valenciana, en la que se ha decidido que el certificado covid se solicitará para acceder a bares y restaurantes con un aforo superior a 50 personas, acontecimientos como bodas, bautizos y comuniones, espacios de actividades recreativas y juegos de azar, locales de ocio nocturno, espectáculos musicales en espacios cerrados en los que no sea factible llevar mascarilla, hospitales y residencias para la tercera edad.

Con respecto a los bares con una aforo inferior a las 50 personas, en los que no será necesario el certificado, el presidente ha explicado que son espacios muy pequeños regentados en muchas ocasiones por una sola persona, por lo que el control es más complicado de llevar a cabo.

El presidente se ha mostrado confiado en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) apruebe esta medida a lo largo de los próximos días, de forma que pueda entrar en vigor antes del puente de la Constitución.

Si el TSJCV autoriza esta solicitud, en la entrada de los locales habrá un cartel sobre la necesidad de tener pasaporte covid, en papel o en el teléfono móvil junto con el DNI. El presidente ha señalado que el control se llevará a cabo mediante un aplicación móvil de acceso público y ha añadido que se contará con el apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. El incumplimiento de esta norma estará sometido al régimen sancionador que se publicará mañana viernes en el Diario Oficial de la Generalitat valenciana (DOGV).

De esta forma, ha señalado el presidente, “contaremos con tres grandes medidas: la vacunación, el pasaporte covid y la prevención en forma de mascarillas, distancia y ventilación”.

Aunque la actual situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana está lejos de la vivida durante los peores momentos de la pandemia y lejos también de la ola que se está viviendo en estos momentos en otros países europeos, el jefe del Consell ha asegurado que medidas como la del pasaporte covid pretenden evitar llegar a esos extremos.

Aunque ha reconocido que la exigencia del certificado en sí no ayuda a cortar la cadena de transmisión, ha asegurado que está demostrado que la expansión del virus es mayor entre personas no vacunadas que entre personas vacunadas. Además, con esta medida se pretende movilizar la vacunación entre ese diez por ciento de valencianos y valencianas que todavía no se han administrado las dosis. “No existe la libertad de contagiar a los demás ni de saturar los hospitales”, ha espetado Puig.