El brote de covid en una residencia de Elche destapa las carencias del centro: sin calefacción y con camas rotas

El brote de covid de la residencia Altabix de Elche que ha provocado la muerte de seis ancianos ha destapado las carencias de este centro. Los residentes, “cansados de enviar escritos a la Generalitat valenciana” han hecho públicas sus quejas.

El presidente del Consejo de Usuarios de Altabix, Francisco Sánchez, asegura que, desde hace doce años, las camas articuladas no funcionan correctamente, tampoco los timbres, y los usuarios no cuentan con teléfono en la habitación, un hecho que considera “muy grave para la salud y bienestar de los residentes”.

Además, en estos momentos la calefacción no funciona, lo que obliga a “pedir mantas por las noches para no pasar frío”, y la ventana no tiene cortina, lo que “atenta a la intimidad de los residentes”, según la normativa. Asegura que las comidas “llegan tarde y frías”, sin olvidar los “errores en la administración de la medicación” y la “descoordinación en el stock de víveres y nutrición”.

Tras conocerse estas quejas, los populares se han sumado a las críticas de la Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa) por la falta de personal y las deficiencias en los servicios y el mantenimiento de las instalaciones. El grupo municipal del PP de Elche ha exigido la rescisión inmediata del contrato con la empresa encargada de la gestión de la residencia de mayores de Altabix, ante el “reiterado incumplimiento” de las obligaciones de atención sociosanitaria a los residentes y usuarios.

La concejal del PP, Loli Serna, ha criticado la “dejadez absoluta” del gobierno local (PSPV-PSOE y Compromís) con los mayores de la residencia de Altabix, que “son víctimas de una izquierda más preocupada de lavar su imagen y sus luchas internas que dar dignidad a la vida de unas personas”.

Ha recordado que hace una semana, en el último pleno ordinario, el gobierno local “dijo que no era urgente abordar la crisis sanitaria” de la residencia donde en las últimas semanas han fallecido seis personas, según ha confirmado a EFE la Conselleria de Sanidad.

La Conselleria de Políticas Inclusivas señaló la pasada semana a EFE que la falta de personal fue “algo puntual” debido a que el brote afectó a parte de la plantilla, pero ya se ha reforzado desde Sanidad.

Respecto al estado de las instalaciones, las mismas fuentes confirmaron que la última inspección del centro se produjo el pasado 17 de diciembre, lo que dio lugar al correspondiente requerimiento a la empresa encargada de la gestión para su subsanación.

En este sentido, apuntaron que desde la Dirección Territorial también se sigue un “seguimiento estrecho” al centro para comprobar que su funcionamiento es el adecuado y la última visita tuvo lugar hace 10 días. Además, han añadido que las obras de mejora del centro están en marcha.