El PSPV exige a Compromís que no participe en la manifestación en Benimaclet contra la edil Sandra Gómez

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán ha pedido a sus socios de gobierno de Compromís que no participen en la manifestación convocada el próximo domingo por algunos colectivos vecinales del barrio de Benimaclet contra lo que denominan “el PAI de Sandra Gómez” en alusión al plan especial de urbanización de Benimaclet, presentado hace unos meses por la edil de Urbanismo, Sandra Gómez (PSPV) y que reduce la edificabilidad del plan original presentado por el PP pero no recoge todas las demandas de estos colectivos, vinculados en algunos casos a Compromís.

Sanjuán ha explicado que en ocasiones “algunas personas ponen la cara en la defensa de los intereses de todos” y en alusión a estos grupos próximos a la órbita de Compromís, ha explicado que “hay gente que se pone nervioso de que la gente opine porque puede dejar en evidencia que sus posturas son minoritarias”. Y ha reiterado que el Plan Especial de Benimaclet es el que defiende el Ayuntamiento de Valencia y es la postura de la Junta de Gobierno “por lo que espero que ninguno de los partidos que integran la Junta de Gobierno dé apoyo a la manifestación” contra Sandra Gómez.

La polémica viene de lejos. El PAI de Benimaclet formulado por la empresa Metrovacesa fue sustituido por un acuerdo de mínimos entre las dos formaciones políticas que gobiernan el Ayuntamiento de Valencia por el que le encargaban a la empresa municipal Aumsa un plan especial que abarque todo el barrio y no solo la zona norte donde se sitúa el PAI. En este principio de acuerdo no entran dos de las aspiraciones de Compromís, soterrar la ronda norte a su paso por el barrio para evitar así una barrera con la huerta; y no recalificar el suelo agrícola en aquellas parcelas donde el PAI prevé edificar. Rechazadas las dos propuestas y alcanzado un principio de acuerdo, las relaciones de ambos partido han encontrado otro escollo, y es el corte de uno de los brazos de la acequia de Mestalla (Alegret) que riega con agua altamente contaminada algunos huertos tanto de agricultores profesionales como pequeños huertos urbanos en parcelas del PAI. El Ayuntamiento, a través del Ciclo Integral del Agua que dirige la socialista Elisa Valía, ha asegurado el suministro de agua limpia a los agricultores profesionales que tiene “derecho” de agua pero no así a los huertos dispuestos en parcelas que se van a urbanizar y que no disponen de dicho derecho. El agua contaminada actualmente con materia fecal, será reconducida a la depuradora.

Este último desencuentro ha vuelto a avivar la llama de la polémica que ha acabado con la convocatoria de una manifestación personalizada contra la persona de Sandra Gómez, y que desde el PSPV no les cabe ninguna duda de que ha sido promovida por Compromís.

El vicealcalde de Valencia, Sergi Campillo, presente durante la alocución de Sanjuán, se ha limitado a contestar a preguntas de los periodistas que “entre las amplias atribuciones de este vicealcalde no está el controlar lo que hacen los militantes de Compromís” y ha recordado el libre derecho del ejercicio de manifestación en democracia.