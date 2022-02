Mazón (PP): “Ha sido una semana difícil; también para el Consell, con imputados en Igualdad”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que esta última semana ha sido “difícil para el PP, que sale fortalecido”, pero que también ha sido “muy complicada” para la Generalitat, “donde se ha imputado a media Conselleria de Igualdad por tapar los abusos sexuales a una menor”.

“Han condenado a Igualdad por culpar a unas monjas de Segorbe que sí cuidaban a los menores y las habían multado, y la Generalitat ha sido condenada por cuarta vez por abandonar a su suerte al personal sanitario durante la pandemia. La única en toda España. Ahora anuncian que lo recurren alegando que los sanitarios robaban el material. No merecen seguir un minuto más”, ha aseverado Mazón.

Así se ha pronunciado el dirigente popular durante la clausura del XI Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Valencia, que ha elegido a Javier Camarasa como nuevo presidente y que, a instancias del presidente autonómico, ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, según una nota de prensa del PP.

En su discurso, Carlos Mazón se ha referido a la situación de Ucrania, y ha considerado el ataque a este país de “un infame dictador” abre un “precedente muy difícil” en esta “época en la que pensábamos que las invasiones de estados soberanos habían quedado para lo peor del siglo XX”.

“Vamos a ayudar todo lo posible a tanta gente que lo está pasando mal. En la Comunitat Valenciana hay más de 20.000 rusos y ucranianos. Son nuestros hermanos. Esto no es un conflicto lejano, nos afecta directamente”, ha dicho.

En el congreso, Mazón ha anunciado un “plan de choque” para los jóvenes que pondrá en marcha “al llegar al Consell”, una propuesta que incluye la reducción a los jóvenes del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales con una cuota superreducida del 10 % al 3 % para que puedan acceder a su primera vivienda y el impulso del empleo joven con medidas como vincular el 40 % de todos los fondos europeos a la creación de empleo juvenil.

También el establecimiento de una “cuota cero” de autónomos para jóvenes menores de 35 años durante los tres primeros años de su actividad y la aprobación de “líneas de avales para que los jóvenes menores de 35 años puedan financiar la totalidad de la compra de su primera vivienda”.

El presidente popular ha pedido a los jóvenes que hagan aportaciones y sean las Nuevas Generaciones y no el PPCV quien elabore el programa electoral sobre juventud.

“Tenemos un proyecto político que habla de responsabilidad e ilusión y queremos que seáis los jóvenes quienes realicéis las propuestas. Tenemos que hacer una llamada para que en 2023 ocurra el cambio por el futuro de los ciudadanos. Ya le toca a la Comunitat”, ha sostenido Mazón, quien ha pedido a los jóvenes “que se atrevan a soñar, con ganas e ilusión. Tenemos que cambiar las cosas especialmente para los jóvenes”.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, ha afirmado que, a partir de hoy, el trabajo de la dirección provincial se centra en la formación de candidaturas que les hagan ganar en 2023, y que este es el encargo que ha recibido de Mazón: “la formación de equipos humanos que ayuden a solventar la crisis económica, social y sanitaria que vivimos bajo el gobierno del tripartito radical”.

Por último, la secretaria general del PPCV, Maria José Catalá, ha señalado que la valenciana es una comunidad “orgullosa de ser valencianos, nobles, trabajadores, emprendedores y que sale adelante ante las adversidades”.

“No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, y por eso no vamos a dejar que atropellen lo que somos, nuestras señas de identidad. Que se enteren los partidos de izquierdas que esta tierra no se vende y que no queremos ser sucursal de nadie”, ha concluido.