El PSPV se aplica la ley del embudo

He de reconocer que me hicieron sonreír las declaraciones del portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, al criticar al nuevo presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no hiciera referencia a la financiación autonómica en su discurso de toma de posesión de su nuevo cargo. Mi sonrisa tenía más sarcasmo que de graciosa. Me recordó al pasaje del Evangelio «no veas la paja en el ojo ajena cuando tú tienes una viga».

Con su manifestación, Muñoz olvidaba que Feijóo ya reconoció cuando presentó en Valencia su candidatura que «la valenciana es la Comunidad peor financiada»; y que la responsabilidad del problema recae esencialmente en el Gobierno central, el que preside el socialista Pedro Sánchez, correligionario de Muñoz.

Hay más. El representante socialista no recuerda, imagino que intencionadamente, el cambio radical de su partido, el PSPV, respecto a la reivindicación del cambio de financiación cuando gobernaba el PP y cómo silencia ahora que gobierna su jefe nacional. Entonces, las movilizaciones, las acusaciones estaban a la orden del día. Hoy, además de una postura silente, el tono se ha rebajado sustancialmente.

¡Ojo! Vuelvo a repetirlo. Reconozco que la solución es muy compleja. Requiere sobre todo comprensión y solidaridad por parte de las Comunidades bien financiadas, actitud que no han exhibido hasta el momento, incluida la Galicia, al menos cuando la presidía Feijóo, posición que parece haber cambiado al ampliar sus obligaciones. Así es la vida.