Los viticultores de Requena-Utiel denuncian la "estrategia abusiva" de las principales bodegas al rebajar a la mitad el precio con respecto al año anterior

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) acusa a algunas de las principales bodegas elaboradoras de llevar a cabo una “estrategia especulativa, abusiva e injustificada” con la que pretenden hundir a la mitad los precios en origen de la uva.

Coincidiendo con el inicio de la vendimia de las variedades más tempranas -Chardonnay y Pinot Noir- los viticultores de Requena están recibiendo unas primeras ofertas verbales que se sitúan en torno a los 0,45 €/kg en convencional y 0,50 €/kg en ecológico, prácticamente la mitad de las cantidades medias abonadas el año pasado: 0,87 €/kg en convencional y 1 €/kg en ecológico.

El delegado de AVA-Asaja de Requena, Fernando López, afirma que “los elaboradores tratan de excusar este desplome tan brutal de los precios -solo en el campo, no así en el consumidor- por la recuperación de un 20% de la cosecha en los viñedos catalanes, después de varias campañas con sequía, pero que tampoco llega a una producción normal por la incidencia de las enfermedades fúngicas", asegura.

"Sin embargo, el aforo de uva en otras zonas productoras como la Comunidad Valenciana o Extremadura no se ha incrementado, sino que el rendimiento queda acotado a 10.500 kg por hectárea. Así las cosas, si los precios cayeran a niveles tan bajos, perderíamos dinero en uno de los pocos cultivos que mantenían una rentabilidad digna y sólida”, añade.

Por ello, AVA-Asaja insta a los operadores comerciales, especialmente a las grandes empresas que ostentan mucho poder en la cadena de valor del cava, a consensuar unos precios en origen que resulten beneficiosos para todas las partes, incluyendo a los agricultores que son quienes producen la materia prima: “Los productores y el resto de operadores debemos mantenernos unidos y coordinados para garantizar la continuidad de un producto de calidad que disfruta de una creciente demanda en los mercados”, defiende López.

Por su parte, el asociado de AVA-Asaja Francisco Martínez, que preside la Asociación de Viticultores del Cava de Requena, asegura que la solución pasa por “llegar a un consenso en los precios, buscando el equilibrio en toda la cadena de valor y no aceptando la imposición de unos precios por debajo de los costes de producción