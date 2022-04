Compromís utiliza una acción municipal de bonos en comercios en Valencia para hacer campaña política

Los dirigentes de Compromís del Ayuntamiento de Valencia ya han iniciado una campaña de propaganda política, eso sí, camuflada bajo el prisma de las ayudas municipales de todos los valencianos. En la presentación de unos bonos al comercio de Valencia, tanto el alcalde Joan Ribó, como otros dirigentes del Consistorio como el concejal de Comercio, Carlos Galiana, presentaron la inversión de 1,7 millones de euros en ayudas al comercio, eso sí, con grandes carteles en los que se hace referencia a los casos de corrupción del PP.

A unos metros del edifico del Ayuntamiento de Valencia, Ribó y todo el equipo municipal de Compromís presentaron esta campaña junto a una gran estructura lenticular, de 2 metros por 2 metros, a través de la que se explica la diferente forma de gestionar el erario público que, según incidió Ribó, muestra cómo lo hace Compromís per València respecto a los partidos de derecha.

Compromís monta una estructura lenticular de 2x2 metros en la plaza del Ayuntamiento FOTO: Compromís La Razón

“Así, los peatones que pasean por la plaza del Ayuntamiento podrán interactuar con este elemento y, dependiendo de si la miran desde el lado derecho o el izquierdo, verán una imagen diferente”. Una especie de “juego” para el peatón: “ante la estructura hay dos círculos en el suelo, en el derecho dice 50 euros vistos desde la derecha, en la izquierda dice 50 euros vistos desde la izquierda. Si la persona se coloca sobre el círculo derecho lo que verá es un panel en negro en el que los 50 euros desaparecen a manos del pitufeo, los ‘amiguitos del alma’, los sobres y las tarjetas Black”, explicó el alcalde.

Por el contrario, si la persona se coloca sobre el círculo izquierdo podrá ver sobre fondo naranja cómo sus 50 euros pueden convertirse en 100 euros con los bonos de comercio del Ayuntamiento de València con una breve explicación de cómo funcionan, según detalló.

“Vergonzoso”

Poco tardaron en darse las críticas por parte de las filas populares. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, exigió la “retirada inmediata” del monolito que ha instalado Compromís en la plaza del Ayuntamiento en los que se mezcla la campaña municipal del bono comercio con frases que quieren vincular a la derecha con la corrupción. “Es vergonzoso que Compromís convierta la Plaza del Ayuntamiento en su valla publicitaria plagada de mentiras”, ha aseverado.

“Se han traspasado todos los límites de la ética y la decencia política”, incidió Catalá. “No se puede utilizar la plaza del Ayuntamiento y las campañas municipales para atacar a otros partidos políticos de la forma que lo ha hecho hoy Ribó y Galiana. Es una vergüenza que su sectarismo lo lleve al límite y la plaza de todos los valencianos la conviertan en la plaza de Compromís, de la que disponen a su antojo y colocan elementos ornamentales para atacar con mentiras”, ha indicado Catalá.

La dirigente popular explicó que Ribó ha incumplido todas sus obligaciones como alcalde puesto que la nueva campaña del bono comercio no se ha presentado oficialmente por parte del Ayuntamiento, “no ha dado la rueda de prensa ni él ni sus concejales en el Consistorio, si no que directamente se ha ido al medio de la plaza con las siglas de Compromís a apropiarse algo que no es suyo.”

“No vamos a tolerar que a los ciudadanos se les quiera manipular de esta forma. La campaña del bono comercio la pagan los valencianos con sus impuestos. Cuando Ribó y Galiana paguen de su bolsillo los bonos comercio entonces podrán manipular como lo han hecho”, zanjó.