Ribó lanza un mensaje al PSPV: “el PAI de Benimaclet no se aprobará sin el consenso de los vecinos”

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este sábado que el PAI de Benimaclet no se aprobará si “no cuenta con el acuerdo y consenso de los vecinos y vecinas” del barrio valenciano, hasta donde llegarán dos líneas nocturnas de la EMT y se reformarán o mejorarán los colegios públicos.

Durante el encuentro, enmarcado en la campaña #ViscAValència de Compromís per València, también ha recordado que esta formación ha trabajado durante mucho tiempo en una propuesta de PAI público, que blinda la huerta periurbana y con vivienda pública, todo sin coste para las arcas municipales.

Ribó, junto a otros miembros de Compromís per València como el vicealcalde y responsables de las políticas municipales de Ecología Urbana, Sergi Campillo, y la concejala Isabel Lozano, responsable Vivienda y Servicios Sociales, han realizado un acto ante cerca de 300 vecinos y vecinas de Benimaclet en el que han escuchado las propuestas del vecindario. También ha asistido la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles.

Hace apenas unos meses los vecinos de Benimaclet organizaron una manifestación contra la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, impulsora del PAI en dicho barrio. En aquel momento, el PSPV pidió a Compromís que no se uniera a la manifestación contra un miembro del gobierno municipal, algo que Compromís hizo a regañadientes. Ahora, Ribó ha participado en este acto de su formación, que no es un acto del ayuntamiento, pero en el que obviamente no se puede desvestir de su condición de alcalde.

El PAI de Benimaclet y la diferencia de criterio ha sido uno de los escollos en la relación PSPV-Compromís durante este mandato.

El acto se enmarca dentro de una nueva ronda de encuentros con la ciudadanía de los barrios y pueblos de la ciudad, el primero de los cuales se realizó en abril en Benicalap, según un comunicado de la formación.

“Tenemos ganas de poder hablar directamente con los vecinos y vecinas, pisando calle como nos gusta hacer en Compromís y en un barrio como Benimaclet que será protagonista de las políticas de impulso social y económico que continuaremos impulsando”, ha explicado Ribó.

Durante el acto, han hecho un repaso de algunas de las iniciativas desarrolladas por el gobierno municipal en la ciudad y, concretamente, en Benimaclet, y han destacado algunas como las dos líneas nocturnas de la EMT que se pondrá en marcha el 23 de junio, la L10 y la L70, y permitirá que tanto los trabajadores de la hostelería y otros sectores, como la ciudadanía que quiera disfrutar de una oferta de ocio en otro punto de la ciudad, pueda volver a casa sin la necesidad de coger el coche.

Respecto a la enseñanza pública, han explicado que se ha diseñado para el centro Carles Salvador una “gran reforma” que permitirá acabar con los barracones y mejorar todo el centro con una inversión de más de un millón de euros.

En el Pare Català, se han repasado algunas mejoras realizadas como las aplicadas a la iluminación y la eficiencia energética o las reparaciones en la pista de baloncesto y la zona de entrada de Primaria.

Por otra parte, en el CEIP Benimaclet se ha subrayado que ha sido uno de los primeros donde se ha aprobado la instalación de pérgolas fotovoltaicas, con los objetivos de conseguir generar energía eléctrica limpia para autoconsumo y al mismo tiempo crear nuevas zonas de sombra en los patios.

Por último, se ha anunciado que junto a la avenida de Alfauir se hará para el nuevo curso una nueva escoleta municipal que ha estado parada durante muchos años y varios mandatos; uno de esos agujeros negros que al final desde el gobierno municipal actual se ha logrado resolver, han asegurado.

Otro tema que se ha tratado ha sido el PAI de Benimaclet, donde los representantes de Compromís han asegurado al vecindario que “no se aprobará nada que no cuente con el acuerdo y consenso de los vecinos y vecinas del barrio”.

Ribó ha destacado “el orgullo que ahora ya podemos sentir de nuevo por vivir en una ciudad reconocida internacionalmente por sus valores, por las oportunidades para su ciudadanía, por la creación de puestos de trabajo, por la defensa de los derechos de la gente, por la protección de la salud y el bienestar de las personas y por la lucha contra el cambio climático”.

El acto ha permitido a los vecinos y vecinas trasladar sus opiniones y sus sugerencias y propuestas por mejora el día a día del barrio, tanto con intervenciones directas, como con preguntas a las que desde la formación valencianista se dará respuesta.

“La ciudadanía merece un alcalde y un gobierno que esté con ellas y ellos, que pise la calle y les atienda directamente, y esto siempre lo tendrán con Compromís”, ha afirmado Ribó.