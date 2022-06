Mónica Oltra desliga su futuro político de cualquier decisión judicial: “La línea roja roja es la verdad. No se ha hecho nada ilícito”

A la vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se le complican cada día más sus comparecencias públicas. El informe de la Fiscalía conocido este jueves, y que la acusa de prevaricación, abandono de menores y de no perseguir delitos en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado su ex marido, Luis Ramírez Icardi, ha centrado la comparecencia en la que explica los asuntos tratados durante el pleno del Gobierno valenciano.

Una vez más Oltra ha hecho una defensa de sí misma asegurando que la verdad no es otra que la que ella sostiene. Que se actuó correctamente. De ahí que hoy haya dejado más claro que nunca que futuro político no está marcado por lo que digan los tribunales. “La línea roja la he puesto en el hecho de que no se ha hecho nada ilícito en la Conselleria. La verdad y la realidad es que no se ha hecho nada ilícito”.

Además, también ha mantenido, pese el informe de la Fiscalía, que sigue siendo víctima de un complot urdido de la extrema derecha. “Están en la puerta”, ha dicho en referencia a varios manifestantes que la han esperado en la puerta del Palacio Castellfort.

Una vez más ha vuelto a defender que los funcionarios obraron correctamente. “13 personas no pueden haber mentido para protegerme a mí”. Por tanto, no solo está tratando de exculparse de la elaboración del informe “parajudicial”, sino que además, de manera implícita está diciendo que se actuó de manera correcta con la menor a la que, según el informe de la Fiscalía se desprotegió.

Oltra ha admitido estar sorprendida por el escrito de la Fiscalía. “Si dijese lo contrario mentiría” y además, ha asegurado que si la verdad es tan difícil de demostrar, “este país tiene un problema”.

Puig pide respeto a los tiempos judiciales

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado su “respecto absoluto a la Justicia” al ser preguntado por el escrito de la Fiscalía sobre la vicepresidenta Mónica Oltra.

En ese escrito conocido este jueves de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana se añade que esa directriz pretendía “desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad”.

La fiscal superior, Teresa Gisbert, ha remitido ese escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que apoya que este tribunal investigue a Oltra, como aforada, por la gestión de su departamento en este caso.