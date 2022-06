Podemos y Díaz: cortafuegos para evitar que la imputación de Oltra salpique a Sumar

Ni una sola palabra. Silencio en el entorno de Podemos y también en la vicepresidencia segunda del Gobierno tras conocer la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor por parte de su expareja.

Oltra es, hasta ahora, uno de los mayores referentes de la vicepresidenta segunda, como líder política. La política valenciana fue, además, uno de los apoyos más fieles de la vicepresidenta. Quien la animó desde el primer momento para que presentara un proyecto político nuevo en la izquierda y una de las personas que con más fuerza la ha defendido. De hecho, Oltra fue quien preparó un acto en Valencia, “Otras Políticas” que sirvió como semilla del nacimiento de la plataforma de unidad que la vicepresidenta está ahora dispuesta a liderar y que se pondrá en marcha el próximo 8 de julio en Madrid.

La cercanía entre Díaz y Oltra es más que evidente. Tras conocerse el nombre de proceso de escucha “Sumar”, la vicepresidenta se confesó con ganas de empezar a Sumar también en Valencia. Precisamente a finales de mayo, la vicepresidenta viajaba a Valencia para participar en el Congreso Nacional por la jornada de cuatro días, en la que coincidía con la vicepresidenta Oltra. Ahora, la imputación de la vicepresidenta valenciana impacta de lleno en el proyecto de escucha que liderará la líder de Unidas Podemos en el Gobierno. Y es que su puesta de largo llegará solo dos días después de que Mónica Oltra declare ante el juez por el caso de los abusos a menores. Además, la imputación llega en pleno fin de campaña electoral. Por Andalucía es el embrión del frente amplio de la vicepresidenta, la cuál se ha implicado personalmente para que la alianza de izquierdas saliera adelante ante las peleas internas entre Podemos e Izquierda Unida.

Todas las miradas se posan así sobre ella. Ayer la vicepresidenta no hizo declaraciones al respecto. Mismo guion en Unidas Podemos. Ningún ministro, ni tampoco ningún portavoz respaldó a Mónica Oltra. Hoy, tampoco se espera ningún tipo de declaración. Las agendas de los ministros morados en Moncloa están vacías, al igual que la de los portavoces del partido. De esta manera se evita cualquier obligación a posicionarse sobre este delicado asunto. Hasta las 20:00h de la tarde, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, acudirá a Andalucía para asistir al cierre de campaña de Por Andalucía. Pero tampoco se esperan declaraciones ante los medios de comunicación. Así, el ala morada instaura un “cortafuegos” ante la plataforma de la vicepresidenta, con el objetivo de que, hasta que no se aclare la difícil situación para la dirigente valenciana, no se perjudique en absoluto a Sumar.

Desde la oposición piden ya a la vicepresidenta que aclare su posición. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha exigido que aclare si sigue siendo su “referente político” después de su imputación. ara Gamarra, hablar de Oltra es «hablar de Yolanda Díaz» ya que «ambas forman parte de un movimiento llamado ‘otras políticas’», por lo que ahora el PP le pide a Díaz que aclare si para la ministra, Oltra sigue siendo un «referente político y personal» como, según ha comentado Gamarra, dijo sobre la consejera valenciana.