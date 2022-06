Compromís pide explicaciones al director de À Punt por seguir emitiendo la receta del “sangochao” de sepia mientras Oltra dimitía

La Ejecutiva de Compromís celebrada este martes no tenía previsto en el orden del día abordar la situación de Mónica Oltra. Estaba convocada con anterioridad a conocerse su imputación, aunque desde la formación se acabó admitiendo que se trataría dentro del apartado “actualidad política”.

Durante la mañana, desde el entorno de la ex vicepresidenta se aseguró a los medios de comunicación que ella no acudiría a la Ejecutiva. El motivo argumentado es que no quería influir en la decisión que tomase sobre su futuro. Sin embargo, sin previo aviso Oltra acudió a la reunión y no solo eso, convocó en ese mismo momento una rueda de prensa en ese momento para anunciar su dimisión.

Ahora, en Compromís están molestos porque la televisión pública valenciana, À Punt, no interrumpió la emisión para emitir en directo esta comparecencia. La diputada Mònica Àlvaro ha solicitado en Les Corts la respuesta escrita del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana para que responda a la siguiente pregunta: “¿Considera la Direcció d’Àpunt Mèdia que la dimisión de la vicepresidenta del Consell de la Generalitat, consellera de Igualdad i Políticas Inclusives y diputada de Les Corts no era noticia de relevancia suficiente per a interrumpir la emisión del magazín de tarde que informaba sobre el “sangochao de sepia” y conectar con el lugar en el que se estaba produciendo la noticia?”.

Por la noche la cadena autonómica sí emitió un especial informativo sobre la dimisión de Oltra de dos horas y media de duración.