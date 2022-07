Sandra Gómez dice que el nuevo proyecto de Mestalla es “manifiestamente peor”

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de València, Sandra Gómez, afirmó este viernes en rueda de prensa que el nuevo proyecto negociado por Layhoon Chan, expresidenta del Valencia y persona de confianza de Peter Lim, “es manifiestamente peor e incluso esta más lejos de cumplir la Actuación Territorial Estratégica (ATE)”.

“Aunque suba 5.000 asientos más, el proyecto es bastante peor que el de noviembre. Es más barato, supone un ahorro de más de diez millones, teniendo en cuenta la subida del precio de los materiales, y dejan más espacio de Mestalla sin acabar con un cuarenta por ciento de superficie en bruto. Esto es lo que tenemos que valorar”, contó.

Este jueves, el alcalde de València Joan Ribó y Layhoon Chan cerraron un acuerdo por el que la entidad inauguraría el nuevo Mestalla con 66.000 espectadores en 2025, un anuncio sobre el que Gómez dijo que prefiere ser más prudente y esperar a ver qué presentan.

“Ya es el tercer anuncio que hace Meriton en el Ayuntamiento, y los anuncios previos no se han materializado en nada. Me reuní hace 72 horas con Layhoon y me hizo la misma promesa, pero mi labor no es hacer anuncios de empresas privadas, sino verificar que cumplen con las obligaciones que tienen con la administración pública”, aseguró.

La vicealcaldesa, preguntada por si daría luz verde a un estadio con 66.000 espectadores, explicó que si reduce servicios de restauración y aparcamiento y no tiene sede social, ni tienda, entre otros, no se trata de un proyecto de conjunto, por lo que está más lejos de cumplir con las obligaciones acordadas.

“Estoy muy contenta de que Meriton haya recapacitado gracias a la presión de unos pocos dirigentes públicos. Hay mucha ansia por parte de algunos de cerrar este tema, pero mi trabajo es que se cumpla lo acordado en el convenio, exigir lo máximo para mi ciudad y no cerrarlo de cualquier manera”, defendió.

“Permitidme que enfríe un poco los ánimos. Tenemos que ser prudentes teniendo también en cuenta las declaraciones en privado del antiguo representante de Meriton (Anil Murthy) y la falta de voluntad de acabar el estadio. Hay demasiada ansia porque estamos en año electoral, no se pueden hacer continuamente anuncios fuera de lugar”, finalizó Gómez.