La Comunidad Valenciana recibirá del Estado más de 13.500 millones en 2023, la mayor cifra de toda la historia

Cifra histórica: 13.540,6 millones de euros, un 26,5 por ciento más que en 2022. Esta es la cantidad que percibirá la Comunidad Valenciana procedente de las arcas del Estado el año que viene, a través de las entregas a cuenta y de la liquidación de la recaudación tributaria. El incremento, tal y como ha explicado el conseller de Hacienda y Modelo Económica, Arcadi España, representa 2,5 puntos más que la media del resto de autonomías.

España ha señalado que se trata de una “cifra histórica para un momento complejo económicamente que nos permitirá elaborar unos presupuestos con los que dar respuesta y apoyo económico a las familias, personas autónomas y empresas que están sufriendo el incremento de costes y a la inflación”.

“El Gobierno cumple así con uno de los principales objetivos de la Generalitat en este Consejo de Política Fiscal, que era el de obtener mayores recursos para todos los valencianos y valencianas”, ha indicado el responsable de Hacienda.

A ello habrá que sumar también el incremento de recursos que se derivará de la flexibilización anunciada por la ministra sobre el objetivo de déficit y que se situará finalmente en el 0,3% para el subsector de las CCAA. No obstante, Arcadi España ha pedido “ir más allá” y ha instado a la ministra a aplicar “déficits asimétricos” en función de las características financieras específicas de cada autonomía. “No se puede tratar por igual a comunidades autónomas que no tienen una misma situación de partida y deben garantizarnos una solución a la infrafinanciación valenciana, puesto que la reforma aún no se ha producido”, ha apuntado.

Asimismo, ha señalado que también hay que hacer “una reflexión global y conjunta sobre qué parte del déficit se queda el Gobierno, las comunidades autónomas y la administración local, e ir eliminando progresivamente el desequilibrio vertical del sistema”. “El reparto de déficit debe hacerse de forma dialogada, consensuada y transparente, respondiendo a un reparto equitativo ante responsabilidades reales de gasto público”, ha indicado.

Avance en la reforma del modelo e inclusión de la deuda histórica

Igualmente, tras la conclusión de la reunión el responsable autonómico ha confirmado que el Ministerio de Hacienda “responderá próximamente” a las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas a la propuesta sobre el criterio de reparto de la población ajustada con un nuevo documento “con el que esperamos dar continuidad y avanzar en la reforma del modelo de financiación”, ha indicado Arcadi España.

De hecho, el conseller ha incidido en que “hay que perder el miedo al debate, puesto que de lo contrario no podremos avanzar en una reforma que es urgente e inaplazable” y ha agradecido al Ministerio “su compromiso de abordar una solución para la deuda histórica dentro de la reforma”. De hecho, la ministra María Jesús Montero ha confirmado que, tal y como había solicitado la Generalitat Valenciana, la AIREF lleve a cabo un estudio sobre la sostenibilidad de la deuda autonómica del conjunto de las CCAA.

“En un contexto de subida de tipos de interés necesitamos que se analice y se detalle qué parte de la deuda de cada autonomía se deriva de la insuficiencia de recursos del sistema de financiación y que se proponga alguna solución a través de un plan de saneamiento del endeudamiento del subconjunto autonómico en forma de compensación o reestructuración”.

“En los últimos 13 años las comunidades autónomas hemos incrementado exponencialmente nuestros gastos para poder atender las prestaciones del Estado del Bienestar que tenemos encomendadas como la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales sin que los ingresos hayan crecido al mismo ritmo”, ha apuntado el responsable de Hacienda antes de incidir en que “esta insuficiencia general de recursos se agrava todavía más en las autonomías que estamos infrafinanciadas, puesto que somos las que sufriremos con mayor impacto el incremento de los tipos de interés y por tanto un doble peaje por el mal funcionamiento del modelo de financiación”.

En este sentido, Arcadi España ha apuntado que los informes de algunos expertos ya elevan la insuficiencia del sistema de financiación hasta los 22.000 millones anuales “lo que ha llevado a muchas autonomías a recurrir necesariamente al endeudamiento para poder seguir prestando los servicios públicos fundamentales a nuestros ciudadanos, una situación que es todavía más grave en el caso de la Comunitat Valenciana”.

“Tenemos que ser conscientes del momento económico e inflacionario que atravesamos y de las necesidades de financiación que tienen las comunidades autónomas. En momentos especialmente difíciles, es cuando la Administración tiene que continuar ayudando a empresas, a autónomos y a las personas más perjudicadas por la subida de precios que ha provocado la invasión de Rusia a Ucrania y por las consecuencias, todavía presentes, de la pandemia”, ha señalado el conseller, quien por ello ha considerado “fundamental el apoyo del ministerio a dar una solución al problema de la deuda a la vez que se sigue avanzando en la reforma urgente del modelo de financiación”.