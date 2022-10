La Policía Nacional se desvincula completamente del reconocimiento que se hizo en la comisaría de Paterna al ultraderechista José Luis Roberto

La Policía Nacional se ha desvinculado totalmente del reconocimiento que se le ofreció al ultraderechista, líder de España 2000 y propietario de la empresa de seguridad Levantina, José Luis Roberto, en un acto celebrado por la Comisaría de Paterna para conmemorar la festividad del patrón de la Policía. La Policía indica que “no reconoce dicho reconocimiento” y que el mismo partió personalmente del responsable de la comisaría de Paterna, al que se le ha abierto un expediente.

Señala la Policía en una comunicado que “la Policía Nacional no reconoce dicho reconocimiento, siendo una acción individual del responsable de la Comisaría de Paterna. Los únicos premios que reconocemos son las medallas al Mérito Policial que se han concedido desde la Dirección General de la Policía”.

Recibiendo galardón por la colaboración con la Policía Nacional el día del patrón pic.twitter.com/T7R9rEI0AV — José Luis Roberto Navarro (@JLRoberto1953) October 4, 2022

Y añade para que no quepa duda alguna que “dicho reconocimiento a la seguridad privada está fuera de lugar y es extemporáneo, ya que dichas menciones tienen oficialmente un canal y un cauce reglamentario a través del Día de la Seguridad Privada, donde se reconocen al personal de seguridad privada que ha destacado en el año. Se reitera nuevamente que es una acción individual del responsable de la Comisaría Local, al que se le abrirá la correspondiente información reservada para depurar las responsabilidades en las que haya incurrido por su falta de seguimiento de los conductos reglamentarios establecidos”.

En el mismo sentido se ha manifestado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien explicó que los reconocimientos de la Policía son aquellos que aprueba la Dirección General de la Policía y que “éste no es el caso”. Bernabé ha explicado que “este reconocimiento no representa la voluntad de la Policía Nacional. Lo hace una comisaría de forma concreta y aislada. He hablado con el jefe superior y el provincial y no eran conocedores de este reconocimiento. Se abrirán las diligencias oportunas a nivel interno”, ha concluido la delegada tras participar en los actos del Día de la Policía, en el que sí que se concedieron los galardones oficiales de este cuerpo.

José Luis Roberto, que ha protagonizado discursos xenófobos y homófobos, es además el abogado que representa a la menor que fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra en la causa abierta contra la ex vicepresidenta y otros altos cargos de la Conselleria de Igualdad por, supuestamente, haber maniobrado para ocultar dichos abusos y haber dejado de proteger adecuadamente a la víctima.

Además, protagonizó un escrache frente al domicilio particular de Mónica Oltra.

Además, es propietario de una empresa de seguridad que presta sus servicios, entre otros espacios, en un importante núcleo residencial de Paterna. También ha sido el representante de una asociación que representaba a los clubes de alterne, de ámbito nacional.