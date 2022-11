El PP valenciano eliminará el Impuesto de Sucesiones

El PP valenciano está en contra del «impuesto de la muerte», tal y como ha calificado hoy el presidente de esta formación, Carlos Mazón, al impuesto de Sucesiones. El dirigente popular ha asegurado que su partido suprimirá este tributo «en toda su dimensión» en la reforma fiscal que volverán a presentar.

Mazón, que ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el Comité de Dirección del partido, ha criticado la «esquizofrenia fiscal» que considera que padece el PSPV y reprocha a los socialistas que su propuesta para bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones a las empresas familiares que facturan más de 10 millones «se olvida de las familias».

El dirigente ha asegurado que «están muy lejos» de esta idea del PSPV porque «habla de empresas pero se olvida de las familias». Así, ha puesto el ejemplo de que una empresa con más de diez millones de facturación no pagaría el impuesto, pero un joven que cobra 20.000 euros y hereda un piso de su tío, sí. A la espera de ver la propuesta exacta del PSPV, Mazón critica el «quiero y no puedo» de los socialistas y les reprocha su «falta de seriedad» y que estén «jugando a buscar titulares fáciles»: «No hay un plan fiscal, no hay un proyecto ideológico sobre la gran imposición que hay en la Comunitat Valenciana», aseveró.

La semana pasada, la síndica del PSPV, Ana Barceló, afirmó que el grupo socialista presentará en Les Corts una enmienda en solitario para bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares y no solo de las que facturan menos de diez millones de euros como actualmente.

En la sesión de control de este jueves, el president Puig defendió la propuesta mientras que Compromís y Unides Podem la rechazaron, y el PP y Cs animaron al jefe del ejecutivo a llevarla a cabo.

Política lingüística

Por otra parte, el líder popular ha anunciado que el PP estudia emprender acciones legales contra la imposición de la oficina de derechos lingüísticos que ha retomado este tripartito incluyéndola en la Ley de Acompañamiento.

«Los ocho partidos que conforman esta coalición de gobierno han vuelto a retomar su intención de implantar una policía lingüística por la puerta de atrás que ya fue tumbada por los tribunales intentando colarla. No vamos a tolerar que se haga fraude de ley con la tolerancia, la libertad y el sentido común. Estudiaremos acciones legales contra esta trampa que los tribunales declararon contraria a derecho».

Además, el PP valenciano llevará a les Corts el debate sobre la modificación del delito de sedición llevada a cabo por el Gobierno central, de manera que el presidente de la Generalitat tenga que «definirse» y decir «si está con la Constitución Española y los valencianos o con los que quieren romper España».