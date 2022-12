Mazón denuncia ante el Síndic de Greuges el bloqueo de 350 proyectos de renovables en la Comunidad Valenciana

“El Colapso”. Ese es el título, dice el presidente del PPCV, Carlos Mazón, de la realidad energética que está viviendo la Comunidad Valenciana, por la “pérdida de oportunidades, casi irreversibles, las purgas y la incompetencia”, que está convirtiendo a la región en la más dependiente de España y de Europa energéticamente. Por ello, ha anunciado Mazón, el PP presentará en Les Corts una solicitud de investigación al Síndic de Greuges y una denuncia ante la Inspección General de Servicios por la “falta de diligencia” y los “prejuicios ideológicos” del Consell en esta materia.

Además, ha explicado que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley para “la depuración de responsabilidades políticas y, en su caso, patrimoniales” del Gobierno valenciano ante el “bloqueo” a las energías renovables.

Según el dirigente popular, en total hay “350 proyectos paralizados” en la Comunidad Valenciana, sobre los que ha dicho que no va a entrar “en una guerra de cifras” con la Generalitat, que habla de alrededor de 65 expedientes a la espera de una declaración de impacto ambiental.

“Más de 5.000 empleos están esperando poder ponerse en marcha, más de 6.000 millones de euros de inversión no se están desarrollando”, ha denunciado, y ha considerado “lo más grave” que “se está jugando con posibles indemnizaciones que pagaremos todos de alrededor de 1.000 millones de euros”.

Pero las licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas, ha dicho, “no son el único asunto que nos está poniendo en jaque energético”, y se ha referido asimismo a las “160.000 personas a las que la Generalitat ha dejado en la estacada con el olvido impresentable del bono energético de 2020″.

“Además, se sigue abandonando a la cerámica de Castellón y el Partido Socialista, esta vez de Sagunto, vuelve a poner en peligro la energía que necesita la gigafactoría”, ha añadido, y ha lamentado que desde el Gobierno valenciano “se han negado a poner en marcha el bono luz”, una propuesta del PP.

En este sentido, ha señalado que “se cumplen cinco años desde la aprobación de la Ley de Pobreza Energética sin su desarrollo, sin ninguna medida”: “Por segundo año consecutivo, los Presupuestos de la Generalitat conceden cero euros a esta partida”.

El “esqueleto” de la financiación autonómica

Asimismo, Carlos Mazón ha recordado que “se cumple un año desde que Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda presentaron un nuevo insulto a la financiación autonómica”, en referencia al borrador de nuevo modelo.

“Este esqueleto básicamente nos dejaba en los huesos, y durante todo este año no hemos conocido una sola propuesta, no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no se ha respondido a las alegaciones que se han hecho desde la Comunitat”, ha denunciado.

Así, ha lamentado que “lo único” que se ha escuchado es “que la culpa es del PP”, algo que ha rechazado y sobre lo que ha asegurado que su partido está “deseoso de poder pactar alguna propuesta beneficiosa para la Comunitat Valenciana”.

“Semana negra” para Alicante

El también presidente de la Diputación de Alicante también se ha referido a lo que ha considerado una “semana negra” para esta provincia, que comenzó “después de haberse aprobado los peores presupuestos de la historia para la Comunitat Valenciana en general y para Alicante en particular”.

“A ello se suma la tasa turística que tanto daño va a hacer a nuestro turismo y, por si fuera poco, se ha consumado en el Consejo del Agua uno de los mayores recortes al trasvase Tajo-Segura”, ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que el president “ha intentado vender un gran acuerdo sobre el agua cuando lo que se estaba perpetrando era un gran engaño”: “La respuesta de todas las comunidades gobernadas por el PP ha sido el voto en contra; la de Ximo Puig, el silencio”.

El presidente del PP valenciano ha aludido asimismo a la no elección de la Comunitat para “las dos agencias para las cuales estaba sobradamente preparada”, en referencia a la candidatura de Elche para la Agencia Aeroespacial y la de Alicante para la de Inteligencia Artificial.

“Son demasiados los trenes que pasan por la Comunitat Valenciana sin que nunca ganemos”, ha lamentado Mazón, que ha añadido que el PP “está aquí para defender y reivindicar”: “Llega la hora de la Comunitat, de no perder ningún tren más”.