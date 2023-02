Mazón y Catalá se comprometen con Feijóo: “La victoria del PP empieza hoy en Valencia”

Importante fin de semana para el PP y, en especial, para el PP de la Comunidad Valenciana. La sola celebración de la 26 Intermunicipal del partido este fin de semana en Valencia ya es un acto de cariño hacia la región y la ciudad, talismán y baluarte para el partido, pero el acto ha sido mucho más que evento orgánico, ha sido una concentración con el pasado, el presente y el futuro, en la que la conclusión ha sido una: hay que ganar, y con mayoría.

Así se lo ha hecho saber el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo tanto a la candidata popular a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, como al candidato autonómico, Carlos Mazón. “Necesito que el levante español, que ya me ha cautivado, levante el ánimo. “Esto tiene que ser una tierra autónoma, tiene que ser la capital turísitica, innovadora y abierta que conocíamos y queremos que esta Comunidad vuelva a creer en sí misma, no puede ser el segundo plato de los intereses del ‘sanchismo’, ni el satélite de nacionalismos que no van a ningún sitio, ni la plataforma de populismos, esta tierra tiene que volver a ser un faro de buena gestion y de modernidad”.

Y ello, como no podía ser de otra forma, han asumido el reto, y con gusto. Catalá, además, ha asegurado que asume con orgullo el legado de su antecesora, Rita Barberá, de quien ha dicho que “no acabará 2023 sin que sea alcaldesa honorífica de la ciudad y sin que el puente de las Flores lleve su nombre”.

Mazón, por su parte, recordando la campaña que está llevando a cabo el partido, “Sonríe, ya se van”, ha añadido, “Sonríe, ya se van y viene el cambio”, aunque ha matizado que aunque el lema resulta simpático, “no sonreímos cuando pensamos en toda la gente que va a comprar y no puede, que quiere pagar la luz y no puede o que necesita una operación quirúrgica y no puede”.

(Seguirá ampliación)