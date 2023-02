El PP busca la movilización y convoca dos manifestaciones en Valencia y Alicante contra la ley del “solo sí es sí”

“Dimite sí o sí”. Con este eslogan el PPCV quiere comprobar su capacidad de movilización. El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado para el próximo sábado 11 de febrero una manifestación contra la Ley del solo sí es sí en Valencia ante la Delegación del Gobierno en València y la subdelegación del Gobierno en Alicante.

El objetivo es hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a este acto de repulsa hacia una de las leyes “más lamentables que se han hecho con respecto a la mujer a lo largo de las distintas etapas democráticas”.

Preguntado por si podrían desconvocar la movilización si finalmente el acuerdo al que se llega les satisface, ha indicado que no cree que vaya a dejar de beneficiar a los violadores. “Sería casi un milagro jurídico desconvocar la concentración por una ley que con toda seguridad va a seguir aliviando penas a violadores y abusadores”.

Mazón ha señalado que “hay indignación y bochorno generalizado ante los casi 50 abusadores y violadores que se han visto beneficiados en la Comunitat por una chapuza de indolencia que nos abochorna a todos. Una ley que no puede seguir viva un minuto más mientras otros evitan pronunciarse. Quienes no han tenido posibilidad de decir sí son las víctimas”.

Por su parte, la secretaria general del PPCV, María José Catalá, ha afirmado que “el PP está muy fuerte y no paramos ni un día ni un solo minuto” y se ha referido a la actividad parlamentaria de esta semana. “Se va a centrar en cuestiones que nos preocupan mucho. En concreto, abordaremos en el pleno la situación hospitalaria con las listas de espera disparadas. También sobre el retorno de las subvenciones otorgadas de forma fraudulenta con algunas empresas gestionadas por el hermano de Puig. Queremos saber por qué a algunas se les audita la subvención y a otras no, y cuándo se le va a pedir el dinero recibido y cuestionado por un procedimiento judicial”.

Respecto a la comisión de investigación por el caso Azud, ha afirmado que “el PSPV debe dejar de buscar subterfugios legales a los que poderse acoger para no incluir la votación de la comisión de investigación de Azud en el orden del día del próximo pleno. Se quedan sin excusas. Estamos dispuestos a solicitar toda la documentación que haga falta y pedir la comparecencia de quien sea necesario pero el problema no es Compromís, es el PSOE que no hace más que buscar excusas.”.