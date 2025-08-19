El "abandono silencioso" del aceite de oliva valenciano

La Unió Llauradora ha denunciado este martes el "abandono progresivo" de la superficie de cultivo de olivar en la Comunitat Valenciana durante los últimos años, con un total de 16.455 hectáreas abandonadas, de las que 6.322 han ocurrido en el transcurso de los últimos cinco años.

"A pesar de que la superficie de olivar en la Comunitat Valenciana se mantiene estable según los datos oficiales, la realidad productiva evidencia un abandono estructural creciente, a consecuencia de la baja rentabilidad y la falta de apoyo adaptado al modelo mediterráneo de cultivo", advierte la entidad en un comunicado.

Según la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos del Ministerio de Agricultura para el año 2024, la superficie total de olivar en la Comunitat es de 94.782 hectáreas, un aumento del 0,28 % respecto a 2015, "una cifra prácticamente idéntica a la de hace diez años", declara la asociación.

"Sin embargo, este dato esconde otra realidad", advierten desde La Unió, pues de ese total existen 16.455 hectáreas abandonadas, sobre todo en las zonas de secano: "La falta de rentabilidad y la dificultad de acceso a ayudas europeas, adecuadas a las condiciones agroclimáticas valencianas, hacen inviable la continuidad de muchas explotaciones".

Asimismo, han subrayado que solo el 14,97 % de la superficie de olivar dispone de cubiertas vegetales, espontáneas o sembradas, un requisito para acceder a medidas como el P6 o lo P7, que dan acceso al cobro por esta práctica.

Respecto a las medidas solicitadas por La Unió, se recoge una reforma estructural de las ayudas de la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC), la adaptación de las ayudas a las condiciones del cultivo mediterráneo y de secano, un reconocimiento del valor ecosistémico y territorial del olivar tradicional, así como la creación de una línea específica de ayuda de la Conselleria de Agricultura para el mantenimiento y recuperación de olivares abandonados.

El responsable de la sectorial del aceite de La Unió, Enric Simó, ha afirmado: “Estamos ante un abandono silencioso, la superficie se mantiene, pero cada año más hectáreas dejan de producir y esto pone en riesgo nuestro paisaje, nuestro entorno rural y nuestra soberanía alimentaria”.

“El sector necesita políticas que entiendan su realidad, no podemos aplicar un modelo homogéneo pensado para grandes fincas de regadío cuando nuestro paisaje agrícola está formado mayoritariamente por explotaciones pequeñas, con cultivos tradicionales y una función social y ambiental clave”, según Simó.