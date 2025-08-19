La Comunitat Valenciana registra cerca de 24.000 donaciones de sangre desde julio

Desde el 1 de julio de este año se han presentado a donar sangre en la Comunitat Valenciana un total de 23.827 personas donantes. En concreto, por provincias, se han registrado 12.992 en Valencia, 2.555 en Castellón y 8.280 en Alicante.

Así lo ha dado a conocer la directora general de Atención Hospitalaria, Asunción Perales, tras visitar el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV), donde ha destacado la cifra de “cerca de 1.500 personas voluntarias que se han animado a donar sangre por primera vez este verano”.

En este sentido, la directora general ha querido agradecer “la labor de todas y cada una de las personas donantes que, a pesar del intenso calor, no defraudan y gracias a su generosidad se pueden cubrir las necesidades de los pacientes de todos los hospitales de nuestra Comunitat Valenciana”.

En este sentido, Perales ha subrayado la importancia de la donación ya que, tal y como ha reiterado, “al día se necesitan alrededor de 650 unidades de sangre que salvan vidas. Accidentes, cirugías, tratamientos oncológicos, enfermedades de la sangre… Las necesidades hospitalarias no se detienen, requieren de la solidaridad de nuestra sociedad”.

Cabe recordar que, con el objetivo de garantizar el suministro en época de aumento de desplazamientos y vacaciones con la llegada del verano, la Conselleria de Sanidad ha impulsado un año más la campaña estival de donación de sangre del CTCV.

Para ello, se han habilitado 200 puntos de donación distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, 80 puntos en Alicante, 70 en Valencia y 50 en Castellón, incluyendo zonas rurales, localidades costeras y espacios turísticos, para facilitar el acceso de la ciudadanía.

A través de la página web https://centro-transfusion.san.gva.es/ y de las redes sociales, el CTCV informa de todos los puntos de donación, así como de las campañas especiales y colaboraciones con diferentes empresas.

Los componentes de la sangre, plasma, plaquetas y glóbulos rojos son esenciales, no solo para urgencias como accidentes de tráfico o cirugías de emergencia, sino también para enfermos crónicos que requieren transfusiones regulares, como pacientes oncológicos en tratamiento con quimioterapia o personas con anemias crónicas o enfermedades hematológicas. También pacientes sometidos a cirugías programadas y personas con trastornos de coagulación o tratamientos intensivos

El CTCV también está reforzando la donación por aféresis (plasma y plaquetas), un procedimiento que permite obtener componentes específicos como plasma o plaquetas mediante una máquina especial, devolviendo el resto de sangre al donante. Aunque dura algo más, se puede repetir con mayor frecuencia, lo que lo convierte en un recurso muy valioso.

“La respuesta ciudadana sigue siendo notable una vez más”, ha finalizado la directora general de Atención Hospitalaria, ya que durante los meses de julio y agosto de 2024, las cifras fueron muy similares, con un registro al finalizar la campaña estival de 25.516 donaciones.