Aemet lanza un nuevo aviso para este lunes que afecta a toda la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que a partir del mediodía y por la tarde-noche de este lunes las tormentas "se pueden generalizar" en la Comunitat Valenciana.

Según Aemet, aunque ahora no hay tormenta, siguen los chubascos estáticos de intensidad fuerte en la zona norte de Gandia, entre Xeresa, Xeraco y Tavernes de la Valldigna.

La Agencia estatal recuerda que este lunes las tormentas cuya intensidad puede ser "muy fuerte" se prevé que estén próximas al litoral o en zonas del prelitoral.

"El gran peligro de estas situaciones es cuando una de esas tormentas queda estática, ya que se la intensidad de precipitación llega a torrencial", advierte Aemet.

También alerta de que hay tormentas en el mar que pueden tocar tierra y, a partir del mediodía y por la tarde-noche, "es cuando las tormentas se pueden generalizar".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este lunes, a partir de las 10:00 horas, el aviso nivel naranja en el litoral de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones que podrían acumulad hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Las tormentas podrían ir acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes, según Aemet.

El aviso estará activo hasta las 23:59 horas de este lunes y prevé en el litoral de la provincia de Castellón acumulados de 40 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas, y en el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, de 40 l/m2 en una hora y 100 en doce horas.

También se activará el aviso nivel amarillo en el interior de Valencia y Castellón por precipitaciones que podrían acumular 20 l/m2 en una hora y 60 en doce horas y que también podrían ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.