Aldaia, pendiente de la dana Alice, después de volver a ver como se desborda el barranco

El municipio de Aldaia, uno de los más golpeados por la dana, sigue mirando al cielo con mucha preocupación. El sábado el Ayuntamiento emitió un bando en el que recomendaba a los vecinos mayores o con movilidad reducida residentes en plantas bajas que permaneciesen en las zonas más elevadas de sus viviendas ante la intensidad de las tormentas.

El alcalde de esta localidad, Guillermo Luján, confirmó aquel día a EFE que algunas calles colindantes al barranco de La Saleta se han visto inundadas por las precipitaciones torrenciales que se han registrado en el municipio. El barranco volvió a desbordarse sin que hubiera que lamentar daños personales ni materiales importantes, tal y como denunció la asociación de vecinos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado este lunes, junto al alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, las zonas más afectadas.

La delegada ha destacado “la importancia de conocer de primera mano” las consecuencias de las lluvias, y manifestar “el compromiso del Gobierno de España con las localidades afectadas”. Bernabé ha recordado que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se van a invertir cerca de 90 millones de euros para el desvío del barranco de la Saleta en Aldaia, que ya está listo para que sus obras se liciten entre finales de 2025 y principios de 2026.