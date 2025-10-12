Aemet rebaja su alerta para el domingo y solo mantiene el nivel naranja en el litoral norte de Castellón hasta mediodía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado los avisos en gran parte del litoral de la Comunitat Valenciana y este domingo solo está activo el nivel naranja en el litoral norte de Castellón, donde hasta las 12:00 horas se esperan acumulados de 50 litros por metro cuadrado en una hora y 140 l/m2 en doce horas.

En el interior norte y litoral sur de Castellón y el litoral norte y sur de Valencia también se ha rebajado el aviso de naranja a amarillo, y se esperan acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

Alertas para el lunes y martes

El lunes seguirá el aviso naranja en el litoral norte y sur de Valencia, de 10:00 a 23:59 horas, por acumulados de 40 l/m2 en una hora y 100 l/m2 en doce horas.

En el resto de la Comunitat Valenciana, excepto la mitad sur de Alicante, estará activo el aviso amarillo en el mismo tramo horario por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas en zonas del interior, y de 30 l/m2 en un ahora y 80 l/m2 en doce horas en el litoral castellonense.

El martes, todo el litoral de la Comunitat, excepto el del sur de Alicante, estará en aviso amarillo hasta las 8 de la mañana por precipitaciones que podrían acumular 30 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.