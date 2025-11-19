La alcaldesa Catalá bendice la candidatura de Pérez Llorca

En un encuentro no anunciado en agendas y si cámaras, la alcaldesa de Valencia y presidenta del PP de la ciudad de Valencia, María José Catalá, se ha reunido con Juanfran Pérez Llorca esta mañana en el Ayuntamiento de Valencia y como ha señalado la propia Catalá, "he sido la primera en avalar la candidatura de Juanfran, porque la apuesta es clara".

El encuentro es muy significativo ya que en el periodo en el que no estaba clara la sucesión de Mazón al frente de la Generalitat, ambos nombres estaban sobre la mesa y además de forma ciertamente enfrentada: la alcaldesa aparecía como la candidata de Génova, si bien ella siempre renunció a esta opción, y Juanfran a parecía como el candidato de la dirección del PP valenciano respaldado por los tres presidentes provinciales. Cómo se cocinó la desginación final de Juanfran es algo que el tiempo desvelará.

En cualquier caso Llorca ha dicho que "me voy de aquí sabiendo que cuento con el respaldo, apoyo y cariño de la alcaldesa".

Sobre el acuerdo con Vox, ha precisado: "lo importante es ser prudente y tratar las cosas midiendo bien los tiempos. Lo único que puedo decir es que siempre he notado en Vox sentido de la responsabilidad. Sabiendo que lo prioritario ahora es la recuperación y mientras se siga en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar". Y ha concluido que confía en la "responsabilidad" de Vox para hacer viable su candidatura.