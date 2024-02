La alcaldesa Catalá confirma que se ha hallado una garrafa de parafina cerca de casa del pirómano de El Saler

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que tanto la Guardia Civil como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, le han confirmado que había una garrafa de parafina en las inmediaciones de la vivienda del supuesto pirómano de El Saler.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas y ha afirmado que no tienen "ninguna duda" de que el incendio en una zona boscosa de El Saler, iniciado el pasado lunes y que ha logrado ser controlado tras quemar catorce hectáreas, "fue intencionado".

Tras recordar que, como parte personada en la causa que investiga un juzgado valenciano por los últimos incendios en El Saler, el Ayuntamiento ha pedido al juez que se geolocalice el dispositivo del supuesto pirómano y medidas cautelares para que no se acercara a una determinada zona boscosa, los incendios se están produciendo "en la que sí que puede, a la que sí que puede acceder" el investigado.

Igualmente, ha señalado que todas las investigaciones de la Guardia Civil de los últimos tres días se aportarán a la causa y que van a "seguir apretando para que no vuelva a pasar", después de que se hayan producido diecisiete incendios en El Saler en los últimos meses.

No obstante, ha recordado que el procedimiento judicial sobre los incendios está pendiente de resolución y ha calificado de "muy completa" la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil.

Catalá ha resaltado que el último incendio declarado este lunes "preocupó bastante" porque "ha sido el que más se ha acercado a las viviendas de los vecinos", una treintena de los cuales tuvieron que ser desalojados durante un día.

"Estos incendios, además de amenazar el patrimonio natural de Valencia, están poniendo en riesgo las viviendas y la vida de vecinos y vecinas; yo ya tengo la obligación de decir que es momento de tomar decisiones y de empezar a tomar cartas", ha manifestado la alcaldesa, quien ha agradecido la labor de los bomberos y la Guardia Civil para salvar El Saler.

"Yo no estoy acusando a nadie con estas declaraciones. Yo estoy diciendo que hay documental Testifical", ha afirmado y ha sostenido que cuando Compromís critica la falta de agentes de protección del parque "trabaja desde el absoluto desconocimiento de la situación que se vive en El Saler".

"Me consta que una presencia permanente de la Guardia Civil y no solo en los accesos. Hay que respetar su labor y no cuestionarla", ha añadido para valorar también el "despliegue de la Policía Local coordinado con la Guardia Civil".

"Hay más agentes de paisano de lo que se piensa y ya trabajamos en la instalación de los cañones -de agua- y en la limpieza, cuestiones que por desgracia en los últimos ocho años no se habían realizado", ha indicado para concluir: si es un pirómano, "no es culpa de nadie pero si creemos en El Saler, hay que tomar medidas también a futuro".