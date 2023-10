La alcaldesa Catalá confirma que "hay un loco que quiere pegar fuego a El Saler"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado esta mañana lo que era un secreto a voces: "hay un loco que quiere pegarle fuego a El Saler".

Ha explicado que "este tema no es un incidente aislado sino que tenemos claro que hay una persona detrás que está provocando esos incendios". Y en ese sentido ha apelado a la responsabilidad de lo grupos políticos "porque aquí no hay ningún tipo de negligencia, aquí hay un loco que quiere pegarle fuego a El Saler".

Catalá ha dicho que "hay una intervención de la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local, que sigue su curso y que vamos a respaldar y que no vamos a parar hasta que encontremos una solución a este problema".

Ha dicho que estamos trabajando para cercar a esta persona que no va a conseguir su objetivo pero además vamos a trabajar a corto y largo plazo para que no haya una zona que no esté cuidada o no esté suficientemente limpia para que no se extienda un incendio"

La alcaldesa también a reprochado que "ha habido una carencia de prevención, de limpieza" y ha puesto énfasis en "la instalación del sistema 'Sideinfo', que hoy mismo se ha firmado la adjudicación de las obras para la instalación de las torres con cañones de agua que refrescarán todas las masas forestales de la Devesa". Ha concluido que "ha sobrado y han fracasado las medidas de 'ecosnobismo' que dicen que el bosque se teien que dejar. Hay que intervenir, hay que limpiar.