La alerta naranja paraliza la actividad política: Morant cancela su agenda y Mazón cita al conseller de Emergencias

Desde la dana del pasado 29 de octubre, cualquier precaución es buena. Este lunes 8 de septiembre la Comunitat Valenciana ha amanecido con alerta naranja en sus tres provincias por lluvias fuertes y tormentas que han puesto sobre aviso a las autoridades.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha citado al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a las 10:00 en el Palau de la Generalitat para estar al tanto de los avisos y cualquier incidencia que pueda haber durante el día.

Por su parte, la ministra de Ciencias y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha cancelado su agenda pública que incluía una visita a Picanya para ver cómo avanzaban las obras de la dana sobre el barranco del Poyo así como a una escuela infantil en la zona en la vuelta al cole.

En este caso la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se reúne a las 09:30 con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer el protocolo ante las alertas por lluvias previstas. Tras finalizar la reunión acudirá a la mesa de coordinación de emergencias que se celebra en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana.

Alerta naranja de 12:00 a 00:00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes el nivel naranja por lluvias, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 120 en 12 horas en el interior y litoral norte de Castellón a partir del mediodía.

No se descarta que se puedan alcanzar unas precipitaciones acumuladas de 120 litros en menos de 6 horas.

El aviso es igualmente naranja en el litoral norte e interior de Alicante, en interior y litoral sur de la provincia de Castellón y en el sur de Valencia, por precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

También hay alerta naranja por tormentas en la costa norte e interior de Alicante y en el sur de Valencia, que podrían estar acompañadas por granizo grande y rachas de fuerte viento.

El aviso naranja se ha establecido entre las 12:00 horas de mañana y las 00:00 horas.

Aemet también ha activado para este lunes y el martes el aviso amarillo por lluvias en el interior y litoral norte de Alicante y en la provincia de Valencia, con acumulados de 30 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden alcanzar los 40 litros localmente, y de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, hay aviso amarillo por precipitaciones con acumulados de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en la provincia de Castellón, y por tormentas en el interior de Alicante, en la provincia de Castellón y en el norte de Valencia, que pueden estar acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Aemet recuerda que un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes y que dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

Con la información meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

También la alerta por tormentas nivel naranja en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante; por tormentas nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante; y por lluvias nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante.