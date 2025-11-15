Acceso

Muere un hombre tras estrellarse su parapente en Petrer (Alicante)

Cuando han llegado los equipos de rescate han encontrado el paracaídas abierto

Rescatan en helicóptero a un hombre herido al caer con su parapente en Ibi REMITIDA / HANDOUT por CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/09/2025
Imagen de archivo de un rescate realizado en AlicanteCONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROSEuropa Press
  • REDACCIÓN ALICANTE
Creada:
Última actualización:

Un hombre de 44 años ha fallecido este sábado tras caer con su parapente en la ladera de una montaña de la localidad alicantina de Petrer, según han informado fuentes del Consorcio provincial de Bomberos de Alicante.

Los bomberos han recibido a las 12:52 horas el aviso de la caída de un parapente en la montaña del Palomaret y han movilizado el helicóptero Alpha1 y el grupo de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos para llevar a cabo el rescate.

Sin embargo, al llegar al lugar han encontrado el paracaídas abierto y al hombre que no se movía, y finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

