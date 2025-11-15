Muere un hombre tras estrellarse su parapente en Petrer (Alicante)

Un hombre de 44 años ha fallecido este sábado tras caer con su parapente en la ladera de una montaña de la localidad alicantina de Petrer, según han informado fuentes del Consorcio provincial de Bomberos de Alicante.

Los bomberos han recibido a las 12:52 horas el aviso de la caída de un parapente en la montaña del Palomaret y han movilizado el helicóptero Alpha1 y el grupo de rescate de montaña del Consorcio Provincial de Bomberos para llevar a cabo el rescate.

Sin embargo, al llegar al lugar han encontrado el paracaídas abierto y al hombre que no se movía, y finalmente se ha confirmado su fallecimiento.