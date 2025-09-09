El Gobierno anuncia una nueva herramienta tras la dana: un mapa interactivo para promocionar sus obras

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha llamado a filas a todos los ministros -eso sí, sin el presidente, Pedro Sánchez- para la Comisión Interministerial de la dana con una medida estrella encima de la mesa: anunciar la inversión en una web que incluirá un mapa dinámico donde poder ver las obras del Gobierno para la reconstrucción y cuánto dinero ha dedicado a cada una de ellas.

La web, que el Gobierno dice que "permitirá a la ciudadanía navegar en tiempo real para conocer el avance de la reconstrucción" lo anuncian como "una herramienta de transparencia y comunicación", pero no indican ni el coste que tendrá ni si incluirá todas las obras de la dana, es decir, aquellas realizadas también por la Generalitat valenciana. En ese mapa se podrán visualizar tanto las inversiones en cada una de las poblaciones como las actuaciones de infraestructuras que afectan a varios municipios, con material audiovisual (la reparación de carreteras, vías férreas o parajes naturales).

Un "impulso" que viene a pesar de haber ejecutado tan solo el 37,35% de los 16.600 millones comprometidos para la reconstrucción, unos 6,25 mil millones que, eso sí, defienden que supone el 73,81% de las 453.295 solicitudes registradas. Esto quiere decir que faltan aquellas más importantes, asociadas al tejido industrial y económico que necesita de las ayudas para poder recuperarse.

A la reunión de la Comisión Interministerial han acudido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la ministra de Sanidad, Mónica García; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

Además, han participado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati; la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé (de manera telemática); la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Dana, Zulima Pérez; la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; y el director general de la AGE en el Territorio, Agustín Torres.