Mazón se someterá al "examen" del debate de Política General entre el 23 y 25 de septiembre

Les Corts Valencianes celebrarán el Debate de Política General o sobre el estado de la Comunitat el 23 y el 25 de septiembre, según ha acordado este martes la Junta de Síndics, que ha aprobado el calendario para el nuevo periodo de sesiones.

Según ese calendario, tras el debate en septiembre sobre el estado de la Comunitat se celebrarán hasta final de año seis plenos ordinarios -2 en octubre, 2en noviembre y 2 en diciembre-, sin que por el momento se hayan establecido fechas para la tramitación de unos nuevos presupuestos de la Generalitat.

De esta forma, los plenos ordinarios de Les Corts cuyas fechas ya se han fijado se celebrarán el 1-2 y 15-16 de octubre; el 12-13 y 19-20 de noviembre; y el 3-4 y 17-18 de diciembre.

El PSPV había propuesto que el Debate de Política General se celebrase entre el 16 y el 18 de septiembre para que se pudiesen celebrar nueve plenos hasta antes de final de año.

(Seguirá ampliación)