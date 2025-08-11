Alicante reabre el Panteón de Quijano

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto el Panteón de Quijano tras finalizar las labores de mantenimiento realizadas por el departamento municipal de Parques y Jardines ‘Brota’ con la empresa concesionaria STV Gestión, con el objetivo de restaurar los parterres y arcos con nuevas plantaciones para mantener la imagen icónica y el paisajismo.

Se trata de un jardín clásico de estilo romántico que ocupa el centro de la plaza de Santa Teresa, junto a la Plaza de Toros, cuyo nombre honra la memoria del gobernador civil Trino González Quijano, que perdió la vida en 1854 mientras luchaba contra una devastadora epidemia de cólera que afectó a la ciudad, y que alberga en su centro un obelisco en homenaje a los Héroes del 2 de Mayo en Madrid, entre otras curiosidades, según un comunicado del consistorio.

Los operarios del servicio ‘Brota’ han procedido en los últimos días de julio y principios de agosto a la resiembra total del césped de los distintos parterres, la plantación de flor de temporada, el recorte de arbustos y el aporte de albero. Además, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento de los arcos y la plantación de nuevas enredaderas para recuperar la imagen tradicional de este espacio.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha explicado que “este tipo de labores de mantenimiento más intensivas y que obligan al cierre de las zonas verdes durante algunas semanas al año se realizan de forma periódica en los parques principales de la ciudad" para "recuperar la imagen y el paisajismo que ha resultado deteriorado por el uso de las instalaciones y el paso del tiempo”.

Alemañ ha resaltado que “el objetivo del Ayuntamiento y el departamento de Parques y Jardines municipal, tras esta actuación de mejora paisajística y de la jardinería, es recuperar el ambiente de este pintoresco parque cargado de historia, que es frecuentado por muchas personas, vecinos y turistas, en busca de la sombra que ofrecen sus grandes árboles junto al estanque y también como un lugar tranquilo en el centro de la ciudad donde sentarse a descansar, leer o disfrutar de un buen ambiente, especialmente en días calurosos de verano”.

‘Brota Alicante’ acomete, igualmente, tareas de jardinería en distintos espacios de la ciudad, especialmente en aquellos dotados con césped, como la glorieta del Locutor Pepe Mira Galiana, y en parques y bulevares con arbolado frondoso, con el apoyo de dos vehículos específicos que cuentan con maquinaria de aspiración, además de las labores ordinarias del servicio en el resto de zonas verdes de la ciudad y en los montes urbanos y periurbanos.