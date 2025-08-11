La UPV culmina una temporada histórica en Fórmula Student: Campeones de Austria, Michigan (USA) y Subcampeones en Barcelona

La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ha revalidado el subcampeonato en la categoría de vehículos de combustión de la edición 2025 en el Fórmula Student Spain, celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que han participado 60 equipos procedentes de 14 países, entre ellos 26 universidades españolas de 12 comunidades autónomas. Además, en esta prueba ha sido ganador de las categorías de Diseño Ingeniería, Skip Pad, Autocross y Aceleración.

Esto resultados se suman a las victorias obtenidas este mismo año en Austria (julio) y en Michigan (mayo). Fórmula Student, considerada la mayor competición universitaria de ingeniería del mundo, pone a prueba la capacidad de los estudiantes para diseñar, construir y competir con monoplazas de altas prestaciones en un entorno altamente exigente.

“Desde la UPV estamos profundamente orgullosos del equipo de Fórmula Student y del proyecto ‘Generación Espontánea’. Cada edición renace en nuestra universidad un grupo de estudiantes con una fuerza renovada, motivación y pasión por la innovación. Los éxitos en Barcelona, junto con las victorias en Austria y Michigan, no son solo un reconocimiento a su talento, sino también una muestra de que nuestra comunidad universitaria sabe reinventarse y brillar en los grandes escenarios”, afirmó el rector de la UPV, Jose Capilla.

“El modelo ‘Generación Espontánea’ es un claro reflejo del espíritu emprendedor de nuestra universidad: cada año surge un nuevo equipo, con nuevos retos, nuevas ideas y el mismo deseo claro de superación. Ver cómo estos jóvenes alcanzan el éxito y conquistan pruebas internacionales es, sin duda, una de las mayores satisfacciones que podemos tener desde el ámbito académico”, añadió.

El rector ha agradecido el trabajo que se está realizando desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento que encabeza J. Alberto Conejero y del equipo de Generación Espontánea que lidera Fanny Colado.

El proyecto

FSUPV es un proyecto formado por 30 estudiantes de distintas escuelas, a los que les une la pasión de afrontar nuevos retos. El objetivo es el diseño y fabricación de un vehículo de competición tipo Formula SAE. La competición se centra no solo en la velocidad, sino también en la innovación, la eficiencia y la gestión del proyecto. Los equipos deben presentar informes técnicos detallados y realizar presentaciones ante un panel de jueces para explicar y justificar sus diseños.

Generación Espontánea es el programa lanzadera de la Universitat Politècnica de Valencia que nació en el año 2014 y permite al estudiantado competir por todo el mundo y plantearse retos creativos y de innovación mientras se forma en competencias transversales. Es un programa referente y pionero en el ámbito universitario. Se ha consolidado entre el estudiantado como la mejor opción para “aprender haciendo” durante su tiempo en la UPV.