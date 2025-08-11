Estabilizados los incendios forestales en Alcoy (Alicante) y Siete Aguas (Valencia)

Dos incendios han sido declarados este lunes en la Comunitat Valenciana, una jornada en la que el riesgo de incendio era extremo, según la Generalitat.

El primero de ellos está situado cerca del Pico del Tejo, en la localidad valenciana de Siete Aguas. Según Emergencias, se han movilizado una unidad terrestre y una helitransportada de la Brigada de Bomberos Forestales de la Generalitat así como dos medios aéreos, un agente medioambientes, una autobomba y voluntarios del municipio de Sinarcas.

También trabaja en las labores de extinción una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Asimismo, también se ha declarado un incendio forestal en Alcoy (Alicante). Concretamente cercano a la urbanización El Romeral. Se han movilizado dos unidades terrestres y dos helitransportadas de la Brigada de Bomberos Forestales de la Generalitat. Trabajan en la extinción cinco dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, dos medios aéreos y dos autobombas.

Para este fuego, el Centro de Coordinación de Emergencias establece la Situación 0 del Plan Elspecial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana.