Estos son los municipios valencianos que han rozado los 42 grados en plena ola de calor

Las temperaturas máximas registradas este lunes en la Comunitat Valenciana rozan ya los 42 grados alrededor de las 16 horas en varios puntos del interior de Valencia como Sumacàrcer, Xàtiva (41,7) o Alzira (41,6).

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Carcaixent se han alcanzado los 41,5 grados y en el aeropuerto de Valencia los 41,1.

Los datos que recopila la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) indican que también en La Pobla Llarga se han alcanzado los 41,5 grados; 41,3 en Castelló y Gavarda; 41,1 en Cárcer; 41 en Carcaixent; 40,9 en Alcàntera de Xúquer y 40,8 en Xàtiva y Cotes.

En la capital de La Plana se han registrado 35 grados en varios observatorios; 36 en el centro de Valencia (37 en los barrios del oeste de la ciudad) y 31 en la ciudad de Alicante.