La dana Alice deja inundaciones puntuales en Alicante a la espera de peores previsiones

El paso de la dana Alice ha dejado inundaciones en varios municipios de Alicante, con cerca de 150 intervenciones de los bomberos y por ahora sin daños personales, y donde se está produciendo un goteo de cancelaciones de la actividad para mañana viernes ante los avisos y las alertas de nivel rojo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas, todo ello en medio de un puente no lectivo al ser hoy festivo en toda la Comunitat Valenciana.

Por ello, los teléfonos móviles de la población de diferentes zonas de la provincia de Alicante han recibido a las 14:47 horas de este jueves un mensaje masivo Es-Alert de Protección Civil donde se alerta del riesgo de inundaciones por fuertes lluvias a partir de las 10:00 horas de este viernes en el litoral sur de esa provincia.

La dana Alice ha motivado además que estén en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 60 l/m2 en una hora el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, desde las 11 de la mañana de este jueves y hasta el viernes a medianoche, cuando se activará además el aviso naranja por lluvias de hasta 140 litros en doce horas.

Habrá un aviso especial para toda la Comunitat Valenciana

Por ello, la Generalitat ha anunciado que se enviará un aviso especial a toda la Comunitat Valenciana dado que las tormentas se desplazan esta tarde hacia el sur de la región pero después y en días sucesivos pueden volver a ascender hacia la provincia de Valencia y, ya el fin de semana, hacia la de Castellón.

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que, ante el aviso rojo por fuertes lluvias para mañana viernes, el Cecopal ha establecido unas medidas preventivas que entran ya en vigor cierre de todas las instalaciones municipales, suspensión de citas previas en servicios municipales, cancelación de actos y eventos municipales, suspensión de autorización para eventos privados y recomendación de máxima restricción de desplazamientos que no sean imprescindibles.

Además, ha reforzado los turnos de la Policía Local y Bomberos y la vigilancia de barrancos y partidas rurales, y ha activado el dispositivo para personas sin hogar.

También la Universidad de Alicante ha anunciado la suspensión de toda la actividad presencial este viernes, y diversos ayuntamientos de la provincia están tomando decisiones en el mismo sentido, es decir, decretar la suspensión de actividades y el cierre de espacios y edificios públicos y desaconsejar la apertura de comercios.

Achiques e inundaciones

Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han realizado unas 70 intervenciones motivadas por el temporal de agua y viento, la mayoría de ellas en la ciudad de Elche y en Orihuela, aunque también en otros puntos de la comarca del Baix Vinalopó, en l'Alacantí y en La Marina Baixa.

En la ciudad de Alicante los bomberos municipales han atendido unos 75 avisos, prácticamente en su totalidad relacionados con achiques de agua en sótanos y garajes o filtraciones de agua, aunque también hay decenas de vehículos que se han quedado bloqueados en pequeñas inundaciones.

En el aeropuerto de Alicante se han producido 19 incidencias en los 375 vuelos programados para este jueves: siete desvíos (dos a Málaga, Madrid y Palma y uno a Ibiza) y doce cancelaciones (seis llegadas y sus correspondientes salidas), según informa Aena con datos hasta las 17:15 horas.

En la provincia de Valencia las mayores precipitaciones se han producido de madrugada y en el área metropolitana de València sin dejar incidentes de relevancia, si bien en las últimas horas los bomberos forestales han acudido a retirar un árbol de grandes dimensiones que ha caído en Torrent y que no ha provocado daños personales, aunque sí materiales.