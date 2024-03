El PP no apoyará retirar el nombre de Guillem Agulló del paseo de Viveros, en Valencia

El PP no respaldará que se retire el nombre del joven Guillem Agulló de un paseo de los Jardines de Viveros de la ciudad de Valencia, porque están "a favor de la convivencia y no del frentismo", según ha adelantado el portavoz popular en el ayuntamiento, Juan Carlos Caballero.

Caballero se ha pronunciado así sobre el anuncio que ha hecho este jueves el concejal de Parques y Jardines, Juan Manuel Badenas (Vox), de que iba a retirar el nombre del joven antisfascista asesinado por un neonazi en 1993 de un paseo de Viveros porque fue "una imposición" de una opción política que ya no es la mayoritaria.

Sin embargo, el portavoz del PP ha explicado posteriormente sobre la iniciativa de sus socios de gobierno que se trata de una propuesta "de un grupo municipal más" que se sustanciará en la Comisión de Cultura y cada partido emitirá si voto, pero tras estudiarla el PP no la aceptará porque está "a favor de la convivencia y no del frentismo".

La propuesta de Vox se ha hecho dos días después de que en Les Corts Valencianes Vox y PP hayan eliminado el Premio Guillem Agulló que desde 2016 entregaban a personas o instituciones destacadas en la lucha contra la xenofobia, el racismo y los delitos de odio.

La oposición ha afirmado que la propuesta de Vox de retirar el nombre de Guillem Agulló a un paseo de los Viveros supone dar "pasos atrás" en la memoria democrática, a juicio de Compromís, y adoptar decisiones que serían "incomprensibles" en cualquier país de Europa, en opinión de los socialistas.

Sin moción para el 8-M

Por otra parte, los grupos del Gobierno municipal no han sido capaces de ponerse de acuerdo y pactar una moción de conmemoración del 8-M Día de la Mujer, que se celebra mañana. El PP ha presentado una moción en la que pedía "conmemorar el día 8 de Marzo como Día Internacional de la Mujer, promover actividades que visibilicen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como invitar a la ciudadanía valenciana a sumarse a la celebración de esta efeméride". También pedía la moción "difundir y promover la campaña de sensibilización con el lema institucional para el año 2024 Mujeres en Movimiento como justo reconocimiento del esfuerzo, la superación y el ejemplo que constituyen para nuestra sociedad, especialmente para las más jóvenes, nuestras deportistas valencianas" y añadía "crear, organizar y celebrar el foro Mujer y Deporte, de periodicidad anual".

El PSOE ha afeado que la moción es "de mínimos" y ha reprochado al PP que en el día de ayer votaran a favor de la propuesta de Vox para eliminar la discriminación positiva hacia las mujeres en Valencia Activa, entidad que busca la integración laboral y que hacía hincapié hasta ayer en sus estatutos de la necesidad de potenciar la colocación de las mujeres.

Por su parte, Vox ha echado mano de la misma argumentación que utilizó ayer para promover el cambio de los estatutos de Valencia Activa, para oponerse hoy a la moción sobre el 8-M: su pretendida inconstitucionalidad al asegurar la Carta Magna la igualdad de todos los españoles, sin distinción de género.

Acuerdo para mantener el reconocimiento a Rita Barberá

En lo que sí han estado de acuerdo los dos grupos del equipo de Gobierno de la ciudad de Valencia, PP y Vox, ha sido en rechazar la propuesta socialista para retirar los honores a la exalcaldesa popular Rita Barberá y crear una comisión para investigar "cuánto dinero se saqueó" en el Consistorio durante su mandato.

Los socialistas han justificado su petición, que ha respaldado Compromís, en que se ha acreditado ya judicialmente que Barberá utilizó el Ayuntamiento "para beneficiarse a ella misma, a sus familiares y a su partido", mientras que el PP ha replicado que "cuanto más insultan" a la exalcaldesa, "más grande la hacen".

La moción la ha defendido el edil socialista Borja Sanjuán, que ha acusado al PP de "hipocresía" y de no actuar tras conocerse que el actual jefe de gabinete de la alcaldesa, María José Catalá, "se intercambiaba mensajes con la trama que amañaba contratos" o que actuales concejales fueron asesores del área de Urbanismo que hacía esos amaños.

El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha replicado que cuanto más intentan reprobar a Barberá "más encumbran su legado" y que "su odio y su rencor" choca con el cariño de los valencianos hacia la alcaldesa honoraria, a la que se ha referido como una feminista que será recordada por transformar la ciudad que el PSPV dejó "apagada".

Caballero ha aludido también al caso Koldo y ha preguntado tanto a los socialistas como a Compromís si pueden garantizar que bajo su mandado el Ayuntamiento no contrató con las empresas de esa trama de corrupción, y ha adelantado que van a analizar las contrataciones que se hicieron durante la pandemia.

El portavoz popular ha afirmado que todo alcalde merece ser respetado, no "criminalizado o vilipendiado"; ha asegurado que el legado de Barberá es "incontestable", por lo que ha pedido que respeten "su dignidad"; y ha lamentado "el acoso y hostigamiento que sufrió en vida" por quienes no fueron capaces de ganarle en las urnas.

La portavoz de Compromís, Papi Robles ha afirmado que "quienes traicionaron" a Barberá fueron sus propios compañeros de partido, los mismos que "la dejaron morir sola" y ahora cogen su nombre "como bandera" y "se están lucrando de ella de nuevo". Son "un Gobierno ancladísimo en la corrupción", ha aseverado.

El pleno no reprueba a un edil de Vox

Por otra parte, el pleno ha rechazado, por los votos en contra de PP y Vox y a favor de la oposición, reprobar al concejal de Vox José Gosálvez por afirmar en una convención internacional celebrada en València que el "alarmismo climático" o "religión climática" es un discurso que ha servido para derrochar dinero público.

La moción la había presentado Compromís, cuya portavoz, Papi Robles, ha calificado de "infames" esas declaraciones y ha lamentado que València se haya convertido en una "ciudad negacionista" gracias a que Vox hace "pasar por el aro" al PP, que "traga con todo".

Gosálvez ha afirmado que Vox no niega el cambio climático, sino que lo cause el hombre porque "no está probado científicamente"; ha acusado a la oposición de ser "ecolojetas, ecologistas de salón"; y ha afirmado que los "negacionistas" son los que no hicieron nada en 8 años para regular los usos de La Albufera.