Detienen a un hombre con más de 5.000 latas que vendía ilegalmente “a 1 euro para españoles y a 1,5 euros para turistas extranjeros”

La Policía Local de València ha decomisado un total de 5.040 latas de bebidas almacenadas en una vivienda en condiciones de "insalubridad extrema" de la zona de Casitas Rosas, que presuntamente iban a ser distribuidas para su venta ilegal en las playas de la ciudad.

El material intervenido incluye 52 packs de cerveza con 3.648 latas, 44 packs con 1.056 latas de refrescos de cola y seis packs con 144 latas de refresco de limón, según ha informado este viernes el cuerpo policial en un comunicado.

La intervención se produjo tras detectar una operación de carga y descarga de bebidas en la vía pública.

Un hombre transportaba con un carro y una nevera de corcho blanco varias latas desde un vehículo hacia el interior de un edificio. Al ser requerido por los agentes, mostró una actitud nerviosa y ofreció respuestas incongruentes.

Desde el exterior, los agentes pudieron observar más neveras de poliuretano con bebidas y, tras solicitar permiso de entrada, accedieron a la vivienda, donde hallaron un almacén improvisado en condiciones de “insalubridad extrema”, con presencia de insectos, cajas amontonadas, y cinco neveras adicionales.

El hombre reconoció de forma espontánea que se dedicaba a vender latas de cerveza “a un euro para españoles y a 1,5 euros para turistas extranjeros”, y no pudo aportar facturas de compra ni autorización para ejercer la actividad, que según la Policía carece de garantías higiénico-sanitarias y ha sido objeto de denuncias vecinales.

La Policía ha comunicado la incautación a las marcas afectadas por si desean emprender acciones legales, y ha trasladado el caso al área de Sanidad del Ayuntamiento de València por si existiera algún tipo de responsabilidad administrativa o penal.

Parte del material ha sido conservado como muestra y el resto ha sido destruido.