Aprobada la información pública del proyecto de mejora del barranco La Saleta tras la dana

La Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha firmado la información pública a efectos expropiatorios del Proyecto de Acondicionamiento del barranco de La Saleta, en el tramo Aldaia-Nuevo Cauce del Turia, incluido en el plan de restauración de la dana.

Esta obra desviará las aguas del Barranco de la Saleta a su paso por Aldaia y se conectará al nuevo cauce del Turia mediante una vía verde, según han informado fuentes del Ministerio.

Una vez adaptado el proyecto a la Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental, la firma supone la inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de bienes que van a ser expropiados abriéndose una fase de información pública de 15 días de conformidad con el artículo 18 de la Ley sobre Expropiación forzosa.

Este es el último paso antes de la aprobación técnica del proyecto para el posterior inicio de las obras, añaden las fuentes.

El proyecto forma parte de la propuesta de Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, que estuvo en consulta pública el pasado verano y presentó la VP3 en la Universitat Politècnica de València el pasado mes de mayo.

El presupuesto estimado de la actuación asciende a 90 millones de euros y tras la dana del 29 de octubre se adaptó y mejoró a la nueva realidad.