La autopista ferroviaria ya une Valencia con Madrid y pronto llegará a Lisboa

La autopista ferroviaria en Valencia y Madrid ya es una realidad después de la inauguración que esta mañana han oficiado el ministro de Transporte, Óscar Puente, junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. La sintonía entre los tres era evidente y sorprendente después de, como explicó Mazón, el "acelerón" que ha dado el ministro en las inversiones en la Comunitat Valenciana.

La denominada autopista ferroviaria ha supuesto la adecuación de la línea férrea Valencia-Madrid para que convoyes ferroviarios que trasportan el remolque de los camiones vayan desde el Puerto de Valencia hasta la capital de España en una operación que dura alrededor de siete horas entre el trayecto y el viaje, y que prevé transportar 304 "camiones" semanales, lo que sacará 10.000 camiones al año de la A3.

Las obras para la adecuación de las vías así como la locomotora híbrida fabricada en Albuixech y los vagones han supuesto una inversión de 20 millones de euros, de los que 3,7 los ha puesto el Ministerio y el resto los promotores privados. "Una inversión barata" según a dicho el ministro. Y que este año se completará con 20 millones más para llevar la autopista hasta Lisboa.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá señalo que el Puerto de Valencia va por muy buen camino de la sostenibilidad y la competitividad. "Como alcaldesa me siento orgullosa de la estrategia verde. Nuestro objetivo es la descarbonización".

La primera edil fue la primera que destacó las buenas relaciones entre las administraciones valencianas y el ministerio de dirige Óscar Puentes, después de varios desencuentros y declaraciones cruzadas en las redes sociales. "Esto es fruto de la colaboración entre administraciones públicas. Es un objetivo que hemos conseguido entre todos. Cuando vamos unidos conseguimos cosas importantes. Nuestro país y nuestra Comunidad está por encima de batallas q podemos tener". Y tras el preámbulo dulce, la petición: "no me resisto a seguir insistiendo, en seguir trabajando juntos en el soterramiento de Serrería. Podemos hacerlo juntos".

Demostración de la carga de uno de los semirremolques en el tren Agencia EFE

Por su parte, el ministro Puente no ha rehusado el guante de la alcaldesa y la he respondido que el túnel de Serrería "es una cuestión de financiación, lo más fácil para ponerse de acuerdo" y le ha recordado que "no es tanto una cuestión ferroviaria como urbanística".

El ministro ha dicho que el puerto de Valencia es uno de mis sitios preferidos. Es mi quinta visita oficial" de lo que ha deducido que "a lo mejor le tango una querencia especial".

El titular del ministerio ha explicado que "en sitios como este constatamos el ritmo inversor. Es un ejemplo de cambio de paradigma por el que hemos de dejar de pensar e invertir en infraestructuras y pensar en movilidad. Podemos conseguir más cosas con menos dinero". Y en alusión a la autopista ferroviaria ha dicho que "ésta no es una infraestructura muy cara. Ha habido que ampliar gálibos y renovar algunas instalaciones".

El mayor reto es subir más mercancías al tren. Solo el cuatro por ciento viaja de este modo frente al 17 por ciento en Europa. En 2030 hemos de llegar al diez por ciento, ha explicado el ministro.

También ha hablado del retorno social que tendrá la infraestructura:10.000 camiones menos al año en la carretera. Siete millones en externalidades como accidentes, contaminación acústica polución: en dos años habremos amortizado la obra. "La cifra es modesta, pero con la ampliación norte nos permitirá salvar mil camiones de la carretera todos los días"

Ha explicado que la oficina de autopistas ferroviarias de Adif analiza 18 itinerarios distintos, y todos suscitan el interés de la inversión privada.

También se ha permitido "unos minutos de publicidad, no propaganda: "1.400 millones licitados en esta comunidad en 2023. En Alicante duplicamos la inversión en carreteras. Esta año ya llevamos doscientos millones más que en 2023. Dos de cada tres euros son para el ferrocarril". Y ha anunciado que mañana aprobaremos en el consejo de Ministros 200 millones para el tramo La Encina-Xàtiva y Encina-Alicante. Y 60 millones más de mantenimiento. 260 millones que van a Alicante. Nunca se ha licitado más obra en la Comunitat. Solo la inversión de 2023 es mayor a los seis años anteriores a la llegada de Pedro Sánchez".

Ha concluido que vamos con la ampliación del Aeropuerto de Alicante, los accesos al Puerto de Castellón, a sacar las vías de Benalúa. "Tenemos el viento a favor. Hay buen clima de relación. Cuidémoslo y ha destacado que "el Corredor Mediterráneo esta cien por cien en ejecución" y que "el túnel pasante hay q sacarlo por Albuixec con 200 millones más, pero creemos q debemos hacerlo y vamos a hacerlo".

Por su parte, el presidente Mazón que ha cerrado el acto, ha mostrado la misma sintonía que el ministro y la alcaldesa: "está todo puesto en marcha. En 2030 el 10 por ciento de las toneladas se transportarán por tren. Si seguimos con este acelerón podemos superarlos. Vamos a rebajar CO2, contaminación acústica, siniestralidad" y ha reconocido que la Comunitat está por fin en situación de privilegio".

Mazón también ha reconocido que juntos somos más y mejor y ha recordado "los ocho años en los que se dio la espalda a uno de los motores del país: el Puerto".

Y ha puesto el corolario de este nuevo idilio diciendo "querido ministro, hace tiempo que no estamos acostumbrados a que otro territorio nos tenga celos. Tu llegada al ministerio se nota. Gracias por abrir una nueva senda en esta relación".

El presidente, eso sí, ha concluido su intervención señalando que "no decir la palabra Alfafar me resultaría un error", en alusión al reclamado soterramiento del las vías a su paso por dicha localidad.