El Ayuntamiento de Valencia se personará en la causa contra el pirómano de El Saler

El Ayuntamiento de Valencia se va a personar como acusación particular en calidad de perjudicado en la causa que se sigue contra el pirómano de El Saler que ha originado nueve incendios en los últimos meses. En opinión del portavoz, Juan Carlos Caballero, el Ayuntamiento pretende que "todo el peso de la ley recaiga en el responsable de este delito y que asuma todos los costes de la extinción así como la pérdida patrimonial que ha supuesto los incendios".

Además, la Junta de Gobierno celebrada hoy ha decidido el levantamiento de la suspensión temporal del contrato de los cañones de agua en la Devesa de El Saler porque se van a realizar las obra constructivas para poder instalar los cañones. Se trata de ocho torres de 16 metros de altura que llegan a donde a los equipos humanos les cuesta más y pueden funcionar de forma automatizada por temperatura o por humo. Se instalarán en el entorno de las urbanizaciones de la avenida de la Gola de Pujol. La instalación comenzará el 6 de noviembre y estarán operativos el próximo 14 de marzo.

Caballero ha relatado que "estamos en alerta por los fuertes vientos" y ha dado cuenta de que la Policía Local ha recibido 555 avisos por el viento; y 445, los bomberos. Los avisos a parques y jardines ha sido 87. Han caído 26 árboles y tres palmeras.

Acompañado por el concejal de Jardines, Carlos Mundina, el portavoz ha informado de que los parques y jardines de la ciudad que están vallados y permanecerán cerrados hasta que se revisen los desperfectos y se limpien. Y también los siete cementerios que está previsto que reabran mañana, si bien los enterramientos previstos se están realizando. Mundina ha explicado que "los cementerios son ciudades dentro de la ciudad, con jardines, setos, palmeras. Han caído gran parte de las flores y se están revisando algunas lápidas más antiguas".

Además, se han reforzado desde hoy mismo las tareas de limpieza, sobre todo el barrido, con treinta personas más.

La Junta de Gobierno ha aprobado también el refuerzo de limpieza y mantenimiento de los edificios municipales con 900.000 euros. Se reforzará así la limpieza de los colegios, mercados y otras dependencias.

También se ha decidido destinar un millón de euros para patrocinar los Premis Jaume I durante los próximos cuatro años. "Seguiremos financiando el premio de Nuevas Tecnologías".

La Junta de Gobierno también ha aprobado la creación de una comisión sobre la Marina entre el Consistorio y el Puerto de Valencia.

Por último, la Junta ha decidido destinar 100.000 euros a la electrificación de las cocheras de San Isidro de la EMT.

Presupuestos de la Generalitat

Respecto a los Presupuestos de la Generalitat, Caballero ha dicho que "son realistas. No esperamos de un gobierno serio es que siga haciendo los que habían hecho gobiernos anteriores de hinchar presupuestos, inventarse partidas ficticias. Los presupuestos son rigurosos y ejecutables. Las promesas si no se concretan solo generan frustración y engaño en las cuentas municipales". Y ha repasado que "la partida de sanidad es de cien millones, al igual que inversiones en los colegios que antes no se estaban ejecutando".