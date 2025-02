Bernabé dice que "no" vio a Mazón "hasta que no mandaron el EsAlert"

La versión sobre la llegada del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre, ha dado hoy un nuevo giro de guion. Hasta ayer, se suponía que el jefe del Consell había llegado al Centro de Emergencia de la dana entre las 19 y las 19:30 de la tarde. Pero el registro de llamadas presentado ayer por Mazón abría una nueva incógnita al respecto, puesto que consta una conversación telefónica con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, a las 19:43. Es decir, a esa hora el presidente aún no había llegado al Cecopi.

Hoy, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha sorprendido a todos al asegurar que el presidente no estaba en el momento en el que se envió el Es-Alert, es decir, a las 20:12 horas, y ahora la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, asegura que "no vio" a Mazón "hasta que no mandaron" el mensaje de alerta.

Hay que recordar que Bernabé se encontraba conectada a la reunión de aquella tarde por videoconferencia.

"A las seis de la tarde nos dijeron que apagáramos las cámaras que iban a pensar y tomar una decisión y cuando la tuvieran decidida, nos avisarían. A la hora, nos dijeron que habían pensado que iban a mandar un mensaje", ha asegurado.

Ha añadido que en ese momento pidió que el mensaje "lo mandaran a toda la provincia porque inicialmente iba a ser para la zona de la Ribera y se habló de distintas cuestiones que tenían que ver sobre si había cobertura, y dónde llegaba o no".

"Luego volvieron a cerrar para escribir y luego ya lo mandaron y ahí fue ya cuando yo vi al presidente", ha detallado, a la par que ha asegurado que "quien tiene que dar la respuesta es quien está al frente y en el mando de la emergencia".

A su juicio, es "clave" saber "qué se hizo del 24 de octubre -cuando se activó el plan especial de inundaciones- al 29 de octubre a las cinco de la tarde", cuando se convocó el Cecopi.

"Esas horas y esos días son vitales. ¿Qué hizo quien tenía la responsabilidad de las emergencias y quién tiene las responsabilidades de las emergencias desde que activa el plan especial de inundaciones hasta que convoca un Cecopi a las cinco de la tarde", se ha preguntado.

Respecto a las diferentes versiones de Mazón sobre ese día, ha sostenido que "lo bueno de decir siempre lo mismo es que luego, no fallas" y ha recordado que ella "no" vio a Mazón "hasta que no mandaron el EsAlert".

"Ayer escuchamos una versión y otras veces hemos escuchado otras. Creo que toda España puede valorar lo que Mazón ha ido diciendo o los entornos de Mazón han ido diciendo en distintas ocasiones". ha afirmado.

Bernabé ha incidido en que hay un procedimiento judicial abierto, en el que tendrán que testificar todos y "no habrá ni audios manipulados ni 'fake news' ni bulos creados ni noticias intencionadas o recortadas que puedan acallar todos los testimonios de todas las personas que estuvieron".

"Ahí es donde se van a tener que dirimir las responsabilidades y por lo tanto ahí todas las personas que estábamos, que fueron decenas, podremos dar testimonio, con lo cual al final la verdad siempre prevalece", ha sentenciado.

Preguntada por la llegada de Mazón al Cecopi, ha afirmado que "dependiendo del mes, hemos tenido una versión u otra y tendrá que explicarlas él".

"Lo mejor es que lo aclare y al final, como el proceso judicial está abierto, creo que ese es el espacio donde se tienen que dirimir las responsabilidades", ha reiterado.